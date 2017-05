For mange er 1. mai en gledens dag med tog, kamprop og lange fester med arbeiderklassens foretrukne narkotikum: såkalte «bjørnunger». Men hva med deg, som egentlig ikke er så gira på offentlig transport, hater å heve stemmen og er mest glad i et glass med det røde gull?

Det er for sent nå, men det kan lønne seg å være tidlig ute med forberedelsene til neste år. Her er derfor ti ting du kan si i 1.mai-toget om du vil fornekte middelklassebakgrunnen din og bli en arbeider du også.