10 ting du bør vite hvis du f. eks. har sittet i fengsel i Kongo de siste åtte årene

Si at du ikke har fått fulgt med på norsk offentlighet på ganske lenge, for eksempel fordi du har sittet i fengsel i Kongo eller noe i sånn åtte år. Du kommer tilbake til Norge, og alt er forandret. Instagram har fått story-funksjon, alle termosene på jobben inneholder kaffe latte og Ulf Leirstein sitter på Stortinget. Hva trenger du i verktøykassa for å orientere deg i dette fremmede samfunnet? Her er ti ting du MÅ vite.

1. William fra SKAM og Lille-Marius var på samme russebuss

Denne duoen gjorde rent bord når det gjaldt å få jenter til å være med på «intim»-kosing i de kjølige mai-netter… Og ja, vi sikter til kyssing med jenter, og det å ta på BH-ene deres. Om du kommer tilbake fra Kongo og forventer at du fortsatt er «on the top of the notch»: Get used to it!

2. Mokkamann-kontroversen

Rasistrockebandet fra Sande, Plumbo, vant Spellemannprisen for beste låt i 2012, med sangen «Møkkamann». Madcon delte ut prisen og frontmann Lars Erik Blokkhus bestemte seg da for å dra en vits på bekostning av deres mørke hudfarge (som var brun). «Når jeg ser på deg får plutselig låta nytt navn: Mokkamann».

Offentligheten eksploderte, og gitaristen fra Kaizers Orchestra ble dagens helt da han tok avstand fra rasismen ved å helle en øl i håret til den angrende Blokkhus live på VGTV (som også er en greie: ting som er live på VGTV. Get used to it!) .

3. Memes

Hvor skal vi begynne? Vår tids helleristninger? De artige strekmennene oppstod på 4chan og artige.no, og har i likhet med virkelige komikere beveget seg over til julebord og reklamebransjen. U mad? Get used to it!

4. 22. Juli

Den 22. juli 2011 gikk en bombe av i regjeringskvartalet, før det kort tid senere ble rapportert om skyting på Utøya. Get used to it. Bakmannens navn var Anders Behring Breivik, og var på alles lepper da rettssaken ble dekket året etter. Målet var å varsle om muslimenes invasjon ved å angripe Arbeiderpartiet, noe han hadde utdypet i et 1000 sider langt manifest: 2083 – A European Declaration of Independence. Totalt etterlot tragedien seg 77 døde, og et langvarig nasjonalt traume. Det ble arrangert store rosetog i dagene etter de grusomme hendelsene. Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.

5. Verdens lengste intervju med Mads A. Andersen

Ingen trodde Renati-sveisen hans skulle holde i de 30 lange timene med Hans Olav Lahlums inngående betraktninger om alt, og for det meste, ingenting. Den autistiske roboten holdt det gående, i motsetning til publikum og programleder. Norge har ikke vært det samme siden, statusen som verdensmester har gått til hodet på oss. Get used to it!

6. Fisk & Vilt er lagt ned

Hvis du kunne tenke deg å ta en pils med gode venner til trap-beats etter et slitsomt opphold i Kongo, så tro om igjen. Hver helg er som en krystallnatt. Politet var nære ved å gjøre Blå konkurs, og har allerede ødelagt størsteparten av moroa rundt Youngstorget med å stenge Fisk & Vilt. Politiet går bare etter steder som spiller hiphop. Hvorfor lar de ikke kritthvite house-steder også få gjennomgå? Get used to it. Hvis du trodde Kongos rettssystem var hyklersk har du ikke sett shit.

7. Rune Øygard og Terje Søviknes

Dersom du vendte nesa bort fra GameBoyen og over til TV-skjermen i 2001 var det ikke vanskelig å unngå en suspekt politiker uten hake. Get used to it! Gruppen For Ordførere Som Digger Og Pule Mindreårige har siden sist fått et nytt medlem, en gosselig kar fra Vågå! Men vi er ikke ferdige der, for Søviknes sitter nå i regjering, og er intet mindre enn olje- og energiminister. Slurp!

8. Utviklingen til Kari Jaquesson

Vi vet ikke helt hvordan vi skal si dette, men… Aerobic-damen fra TVen på 90-tallet har nå blitt Norges mest fremtredende støttespiller av Assad-regimet i Syria, som forøvrig har vært i hardt vær de siste seks årene. Get used to it!

9. Lars Vaular-sveis og 90-talls-revival

Ja det er riktig, nå er du plutselig veldig kul på bildene fra de gamle familiealbumene. Du har Raske Briller Haha, fargerike klær og bollesveis. Det er morsomt å legge ut på sosiale medier fordi det er gøy å tenke seg et gatesmart lite barn. Get used to it, u little shit! =)

10. Vi har bygget et veldig fint fengsel i Halden som gikk semi-viralt siden det var så chill

Get used to it!

Boblere: Selfie-boken til Espen Hilton, Eyjafjallajökull, Zumba, 3G, 4G, Martin Ødegaard, Hove er lagt ned, iPhone har mistet jack-inngangen sin, men det er til gjengjeld USB-utganger på tog og buss, Kygo-capsen, Pokemon Go, normcore, Ello, Knausgård har skrevet en lang bok.