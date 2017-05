20 sykt kule flagg du kan bruke i 17. mai-toget

Du har kanskje fått nok av nasjonalisme det siste året. Høyrevinden som går over Europa får naziflaggene til å vaie nede i de tusen sokkelleiligheter, og jeg føler meg ikke så bra jeg heller.

I år, som alle år, kommer utslaget på pollenallergien samtidig med kronikkene om at det sikreste vårtegnet er kronikker om flagging på 17. mai. LITT forutsigbart eller?

Som kulturmarxistene vi i redaksjonen er, oppfordrer vi selvfølgelig til flagging av alle slags mulige flagg på nasjonaldagen. Selv om den internasjonale dagen for vexillologi er 1. oktober, synes vi at vi allerede nå kan dra opp flagg av høy estetisk og/eller symbolsk verdi.

1. Pereira, by i Colombia



Kjent for sin gode kaffe og mange utdanningsmuligheter, har Pereira nisselua godt ute av synsfeltet. Et godt ideal for oss her på bjerget, og dessuten gjenkjennelig symbolikk!

2. Saudi-Arabia



Norge har sterke bånd til den mektige nasjonen. Bidra til det internasjonale fellesskapet ved å flagge litt, davel.

3. Gadsden-flagget



Designet av den amerikanske politikeren Christopher Gadsden under den amerikanske revolusjonen for Metallica-fans.

4. Provo, by i Utah (1985-2015)



WordArt <3

5. Cusco, by i Peru



Må IKKE forveksles med regnbueflagget – NO HOMO!!!

6. Sildesalaten



Vær stolt av den norske identiteten din selv om du også er veldig glad i kjæresten du har på hytta i Sverige.

7. Calgary, by i Canada



YEEEEE HA

8. Lofa, fylke i Liberia



Altså!

9. River Gee, fylke i Liberia



ALTSÅ

10. Mosambik



Litteratur, potetgrev, Kalasjnikov og aggressive farger. Hva mer trenger du i et flagg?

11. Tibet (1920-1925)



Det ser ut til at snøløven til Dalai Lama har angst av hvor mange ting som foregår i flagget.

12. Nord-Kaukasus



:-)

13. Transnistria



Landområde øst i Moldova. Verdens siste landområde med hammer og sigd i flagget.

14. Israel



Med dette flagget provoserer du folk som VIL flagge med andre flagg enn det norske i dag, og sjarmerer folk som SLETT IKKE vil det. Len deg tilbake og nyt den kognitive dissonansen.

15. Eduard Limonovs nasjonal-bolsjevikiske parti



Det kuleste flagget for det kuleste kommunistiske OG fascistiske partiet i Russland som likevel er ganske moderat:)

16. Det Beninske Imperiet (1897)



Tatt med hjem til Storbritannia av Admiral F. W. Kennedy etter en straffeekspedisjon til Benin i 1897. Kan tas med opp til slottet av nettopp DEG for å vise misnøye.

17. Pocatello, by i Idaho



Hvis du vil ha noe som matcher den 80-tallsinspirerte bunaden.

18. Antarktis



Is og vann. Endeløse sletter av frossen ørken. Tomhet. Finnes det et mer depressivt flagg?

19. Jekaterinburg, by i Russland



Landets 4. største by, faktisk! De har brønn og peis.

20. Zjeleznogorsk, by i Russland



Grunnlagt i 1950 for produksjon av plutonium til våpenbruk. Hemmelig frem til 1992, men fortsatt stengt for offentligheten. En fokkings BJØRN som RIVER OPP ET URANATOM!