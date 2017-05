5 folk Erna Solberg kan sparke for å fremstå like handlekraftig som Trump

Putin i Russland, Erdogan i Tyrkia, Orbán i Ungarn og President Donald Trump i USA. Med fare for å være historieløse: Autoritære ledere er i vinden som sjelden før. Som vanlig tar det litt tid før internasjonale trender når oss her på nisseluebjerget. Det er likevel ingen grunn til at vi må vente på at Hans-Jørgen Lysglimt Johansens «parti» Alliansen vinner Stortingsvalg for å få ekte illiberale tilstander også her til lands.

Her er 5 folk vi foreslår at Erna Solberg kan sparke for å fremstå like «handlekraftig» som Trump:

Marie Benedicte Bjørland – Sjef for PST

Er ikke PST omtrent det samme som FBI, a? Vel, i alle fall nesten: Én forskjell er at FBI spiller en meget sentral rolle i de fleste amerikanske tv-serier og filmer, mens PST langt ifra spiller en tilsvarende rolle i norsk film- og tv-produksjon. Det er uklart om problemet ligger hos norske filmskapere eller hos PST, men vi foreslår å sparke PST-sjefen sånn for sikkerhets skyld.

I tillegg har PST i følge TV2.no trolig blitt utsatt for hacking. Kanskje det kan være en idé å ansette noen som er god på data? :)

Anita Krohn Traaseth – Direktør for Innovasjon Norge

Det burde i utgangspunktet være tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse å vise til at direktøren i det statlige selskapet Innovasjon Norge er en del av det forjævlige «SKAM for Næringslivet»-prosjektet Project X, men i og med at Erna Solberg også er dypt involvert i denne kyniske propagandaen må vi nok lete etter andre unnskyldinger. I tilfellet Anita Krohn Traaseth er dette heldigvis ikke så vanskelig. Én god grunn er det idiotiske utsagnet i Dagens Næringsliv om at unge egentlig ikke ønsker seg fast jobb og leilighet.



Nok er nok. Erna Solberg, hvis du absolutt skal vise handlekraft

Aksel Braanen Sterri – Ph.D.-stipendiat i filosofi ved UiO

Debatten har rast etter Braanen Sterris utsagn om at personer med Downs syndrom aldri kan leve fullverdige liv (som om det er mulig for noen av oss i denne formynder/femi/nazi/vaginal/patriarkat-staten). Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bjørnar Laabak fra FrP stilte spørsmål ved om «UiO skal tilby personer med slike holdninger stipendiater», og satte dermed forutsigbart nok igang en debatt om akademisk frihet og ytringsfrihet.

Vi synes Bjørnar Laabak har et poeng.

Uten stipendiatstilling får Aksel tid til gjøre det han liker best: Mene rare og grove ting i norsk offentlighet. Samtidig får vi andre også gjøre det vi liker best/verst: Lese ting Aksel har skrevet, lese ting andre har skrevet om det Aksel har skrevet og ikke minst: skrive om Aksel. Hvis han skal dedikere seg til akademia blir det rett og slett ikke like mange gullkorn fra Braane-munn. (Sorry for den)

Bare Aksel kan være Aksel, så Erna Solberg, hvis du leser dette: Spark ham, vær så snill!

Kong Harald V – Konge i Norge

Omtrent da vi hadde glemt at Norge har et fuckings kongehus, fyller faen meg legemligjøringen av denne arkaiske, ikke «akkurat» demokratiske institusjonen 80 år.

80 år er ganske gammelt, vi i NATT&DAG er så unge at vi bare er sånn ca. 3 år i forhold. Nok er herved nok: Erna, hvis du våkner opp en dag og har lyst å ri den antidemokratiske bølgen, kan du ikke være så snill å «chippe ut» Harald fra det paradisiske hotellet som er Den Norske Stat?

Pengene vi sparer kan brukes på en storslått gullstatue av Kåre Willoch.

Atle Bjurstrøm – Programleder i Dagsrevyen

Vi begynner å bli jævlig lei av at Atle Bjurstrøm skal fortelle oss hva som liksom er «viktig» her i verden. Ok, Dagsrevyen var sikkert et viktig og fint program på 90-tallet, da kunnskapsrike journalister formidlet krig på Balkan, konflikt i Midtøsten og Torbjørn Jaglands sprelske påfunn til nyhetshungrig norsk ungdom.

I 2017 er dessverre ikke nyheter på moten lenger. Nyheter kan løst defineres som: «det som nettopp har skjedd». Nå skjer det ekstremt mange flere ting enn før. Problemet er bare at ingen er enige om hva som faktisk har skjedd. Bak en tjukk tåke av fake news, politisk spin, homo, hetero og «sånn-derre-grünerløkka-mocca-smocca» finner vi den en gang så håndgripelige Sannheten. Hva denne består i er derimot ingen sikker på lenger. Det har Dagsrevyen tatt konsekvensene av:

Hver kveld klokka 19 får vi servert en tynn, ja nærmest vannaktig, suppe bestående av bilulykker, branner, ansatte i statlige etater som mener et eller annet er «meget bekymringsverdig», søte reportasjer fra barnehager i nærheten av NRK Marienlyst, samt svar på det evige spørsmålet: Er det kolonnekjøring over Hardangervidda?

Dette vil kanskje ikke føles rettferdig for Atle Bjurstrøm, men noen må ta støyten.

Erna, do your job!