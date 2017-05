Young Bong (!), Boy (!) Pablo, Mato Polo ft. Charlie Skien (!!) +++ er Best akkurat nå!

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Young Bong – Pak mig ud

Altså, hva skal man si om denne her? Det er en perfekt låt, fra en fyr med et perfekt navn: Young Bong. Det rimer! Det samme gjør (nesten) det perfekte refrenget: «Pak, pak, pak mig ud til fødselsdag / flytter pakker, jeg er julemand». Dansk rap er alltid enten komisk eller legendarisk, eller, som her, begge deler på samme tid.

Boy Pablo – Yeah (Fantasizing)

Pablo Muñoz er latterlige 18 år gammel, og dermed MILDT sagt en Boy. Men å lage chille sommerlåter kan han, og denne her (og resten av EP-en) lengter til sommeren som bare musikk fra Bergen kan.

Mato Polo – Ikkje min feil feat. Charlie Skien

Enda en sommerlåt fra Bergen, og fra en av de (mest!) forsiktige gutta i Hester V75. Med seg har han Charlie Skien fra Verdensrommet, muligens fordi han OGSÅ har en navn som spiller på navnet til en legende?!

Courtney Barnett – How to Boil an Egg

Hvis du synes den nye til Mac Demarco var litt for rolig og litt for lite skrangling, er denne nye til australske Courtney Barnett perfekt.