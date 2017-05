BILDESERIE: Interiørbilder fra Åndenes Makt hjemsøker oss i søvne

Etter at vi publiserte Interiørbilder fra Luksusfellen og en påfølgende vitenskapelig analyse etterspurte flere (minst to!) av våre lesere en lignende undersøkelse av Åndenes Makt. To år og 2,81 døgn med ÅM senere er vi omsider klare til å presentere fruktene av vårt arbeid!

Med utgangspunkt i våre 10 studiepoeng fra SOSANT1000 (karakter C) har vi analysert interiørtrender og kommet frem til en liten guide du kan bruke for å unngå å bli hjemsøkt:

Helgrå stuer har alltid en sterk ånd i seg, noe som trolig betyr at ånder ikke liker helgrå stuer.

Alle stuer med «THIS IS ANFIELD»-skilt har en ånd i seg, noe som trolig betyr at ånder som regel er Everton-fans.

Å bytte soverom med barna dine fordi det spøker på ditt rom er både kjipt gjort, lettere traumatiserende for barna og det ser ut til at det gjør ånden litt sint.

Alle kjøkken med ånd har en lemfeldig plassert flaske med 1,5l solbærsirup (se bilde 4).

Så, dersom du vil unngå ånder anbefaler vi deg å holde deg unna fargen grått, Liverpool-effekter, barn, og solbærsirup. Lykke til!

Det er ikke noe galt med skjermen din, du er i Norges gråeste stue

Det er ikke noe galt med skjermen din, du er i Norges gråeste kjellerstue, uten jenter på besøk :(

La oss leke «I hvilken mappe skjuler pornoen seg?» Svaret får du nederst i saken.

You are now entering West-Berlin-Fridge

Interiørtips!

Sånn ja.

«Sometimes there’s so much beauty in the world, I feel like I can’t take it, and my heart is just going to cave in»

Tom har SYKT lyst til å se Flukten fra Hønsegården, men den sitter fast.

¯\_(ツ)_/¯

Dark Room

Flere av disse budskapene er direkte motstridende

DET ER EN FUCKINGS DØR BAK SENGEN

En ånd stjal O’en.

:(

Endelig en ånd med sans for interiør.

Lilli Bendriss oppsummerer denne saken på glimrende vis.