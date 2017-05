VIDEO: Amerikanske fans skjærer DRIB inn i huden

Kineserne som stalker Skam-Isak og okkuperer Hartvig Nissen er kanskje klin gærne, men har de utført Skam-scarification? Ikke som vi har sett!

Da er det et stykke opp til fanatismen til fansen av den norske filmen DRIB, skal vi tro regissør Kristoffer Borgli.

I dette klippet (som regissøren har sendt oss) snakker tre amerikanske jenter om hvor mye de digger filmen, slår hverandre i fjeset for å bevise det, og skjærer tittelen inn i huden på hverandre for å bevise det enda mer.

– Vi fikk flere eposter fra noen jenter fra Los Angeles som hadde sett filmen på premieren under SXSW-festivalen. Først handlet det om å prøve å få kjøpt mer av DRIB-klærne, men så sendte en av de bilde av at hun hadde ripet inn «DRIB» i huden. Vi dro for å gjøre et intervju med de, og da begynte de andre også å kutte seg for å vise hvor dedikerte de var, sier Borgli.

DRIB, som har norsk premiere denne uka, er en slags blanding av Abbas Kiarostamis Close-Up, Orson Welles’ F for Fake og Ninni Bull Robsahm og Patrik Syversens Hjelp, vi er i filmbransjen.

Den tematiserer virkelighet og fiksjon og sånn, og både handling, metahandling og storyen som presenteres i lanseringssakene er antagelig bare tull. Det er sikkert bare fake det her og:)

– Vi setter stor pris på fanatisme og ville beære de og oppfordre andre til å gjøre det samme.

Der leste dere. Borgli oppfordrer til selvskading!! Se klippet her:

DRIB – American Fanatics from DRIB on Vimeo.

DRIB har norsk premiere 12. mai.