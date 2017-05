Festivalsommeren: Det beste på Mablis!

Det nærmer seg ekte sommer og ekte festivalsommer, og vi har tatt for oss det meste av festivalprogrammer for å sørge for at vi får med oss ALT som er verdt å se. Ja, alt.

Først ut av de norske festivalene som er verdt å besøke, er ett år gamle Mablis på Vålandskogen i Stavanger, 9. og 10. juni. Her er det beste de har å by på!

Nora Collective

Tre av Norges mest kickass rappere på én og samme scene! Den fremtidsrettede og følsomme Philip Emilio, Unge Ferrari med gode terningkast og Årets Nykommer-pris fra P3 Gull i baklomma og Arif med Urørt-finaleseier i sekken. Får bare håpe de klarer å være venner i diskusjonen om hvem skal holde mikrofonen mest? Høy energi, stor sannsynlighet for kule beats og god drikkestemning. Kanskje du kan ta med deg den hiphop-interesserte fyren/dama du har et godt øye til? Ikke umulig.

Thomas Dybdahl

Han her representerer kremen av norsk singer/songwriter. Men det visste dere kanskje fra før, for han er ganske kjent. That Great October Sound fra 2002 vant Spellemann, og det er høye forventninger til hans kommende album, The Great Plains. Man skal lete lenge etter noe mer melankolsk, fløyelsmykt og lengselsfullt. Han har til og med spilt solokonsert i Operaen! Vær takknemlig for at han gidder å spille for dere.

Sigrid

Antakelig den kunstpop-jenta det er snakket mest om det siste året? Hun er fra Ålesund, og hun er veldig flink til å synge. Popmusikken hennes gjør seg godt på populære radiostasjoner, kanskje spesielt på BBC Radio 1. NRK P3 sier også at hun er bra, og at man må høre på musikken hennes, og spesielt se henne live. Når hun vinner Spellemann på Spellemann i nær fremtid kan du si: «jeg så henne på Mablis i 2017! Det var tider. Jeg skulle ønske jeg kunne fått min ungdom tilbake.»

