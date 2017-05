Guide: Den beste rap- og rnb-musikken fra april

Gjestelista er åpen! Gøte, Eli, Even og Kristoffer i Radio Nova-programmet Nova Amor (Norges beste rap- og rnb-program hver fredag klokka åtte) har satt sammen en ny liste med sine rap- og rnb-favoritter og samlet de i verdens enkleste format: En spilleliste.

Trykk play og så er det gjort. Enkelt og greit. Spillelista nederst i saken!

Gøte Strindler:

Mwuana – Min Nya

Ja, riktig svar er Mwuana! Er det mat snart? Mwuana! Hvordan er livet? Mwuana! Er den grønn? Mwuana! Burde Ærna ta klimaspørsmålet mer på alvor? Mwuana! Ikke at Mwuana er noen pan-skandinavisk Kanye altså. Det er bare det at i tillegg til å ha laget en av verdens beste låter noensinne, så er han best på features, leker med flere sjangre og nå har han gjort noe veldig kult! Han har da sluppet et album eller en mixtape eller noe, med hyllester, samples og takes på blant annet «93 ’til Infinity» (diskuterbart verdens feteste hiphop-låt noensinne), «Feel It In the Air», 6LACK’s geniale «Never Know» etc. Men hvilken er best da? Mwuana!

Kesi – Mamacita feat. Benny Jamz

Dj Khaled og resten av bompibjørnenes «Im the One» er per nå (når jeg skriver dette her) oppi 40 millioner på YouTube + 13 millioner på Spotify. En av årets sommerlåter! Vi leter kontinuerlig etter resten, og her har du en utfordrer. Kanskje ikke i samme liga, men den er nå oppe 283K på Spotify, så den ulmer som bare det i Danmark altså :D En fet fyr har laget en låt som er fet som fy! BTW: Om du tenker «Kesi, er ikke han tung som Sovjet, og grimy som Attack the Block?» Njeei, ikke nå lenger!

K Camp – Typical (feat. Moneybag Yo & Money Man)

I «prod by. VM 2017» leder Nard & B dødens gruppe med fire poeng! De stiller sterkt til sluttspillet. Historien minner litt om London on da Track i fjor faktisk, og han endte jo opp med å vinne. Den lyden her er silke. Den er «jeg har en yacht, den koster $40M, den er ankret opp og jeg har fest, om du kommer deg forbi vaktene ved den røde løperen utenfor, og er her når live-in-crewet på ni ankrer opp og setter baugen i retning internasjonale farvann, ja, da, kompis, har du gjort noe riktig». Hvem eier båten? K Camp. Hvem finansierer festen? Moneybag Yo & Money Man, de har masse money, yo! Hør på låta i bil, på natta, om du har mulighet!

Kristoffer Jakobsen:

Playboi Carti – Magnolia

Alle som maser om at hiphop var bedre før, kan jo kanskje tenke seg hvordan hiphop var på 70-tallet, da man bare ropte ut random fraser om å kaste hendene sine opp i været og veive dem rundt og rundt. Det var først senere hiphop fikk mening, før det var det stort sett fest og energifylte utrop. Playboi Carti kommer kanskje ikke til å stå i historiebøkene som en lyricist, men han kommer definitivt til å stå i historiebøkene som en vakker og ung rapblomst med sine ufullstendige og repetitive vers som gjør at du får lyst på litt armveiving igjen.

Swae Lee feat. French Montana – Unforgettable

Om man skal ta for seg to diametralt forskjellige artister, kan man like gjerne gå for Swae Lee og French Montana. Swae Lee synger, er sexy, suksessfull og i det hele tatt på høyden av karrieren sin. French Montana er flink til å knytte forbindelser, men er ellers ganske dvask musikalsk og kroppslig (sorry, French). Unforgettable har potensiale til å bli en stor hit av Black Beatles-proporsjoner, og i så fall får Montana et etterlengtet løft i karrieren sin.

Sona – Ginger

Ingefær er Asias eldste superrot og muligens en metafor for kjærlighet, penger eller en krokete og rar penis. «I give you the ginger, yeah», synger britiske Sona, og det er fortsatt oppe til debatt hva han egentlig mener med dette.

Eli Melby:

P-Lo – Template (prod. IAMSU!)

Selv om P-Lo slapp denne korte men effektive låta i slutten av februar, føles den fortsatt brennaktuell for oss som venter utålmodig på P-Los albumslipp 12. mai. Utålmodige er vi fordi albumet, More than Anything, inneholder features fra westcoast-artister som E-40, Kool John og IAMSU! fra HBK-gang, Marc E. Bassy, og Skizzy Mars. Den største stjerna oppi alt dette er selvfølgelig P-Lo selv, som produserer, rapper og synger, i tillegg til å være gründeren bak twitterfenomenet #popit4plo. Om Bay Area i California var ei blomstereng i det amerikanske musikklandskapet hadde P-Lo vært en av de største og fineste solsikkene. Han står i spissen i miljøet av ekstremt kule, kreative, talentfulle, og smittende livsglade unge artister fra The Bay. Template fungerer utmerket som et eksempel på dette, hvor kompisen IAMSU! (som jeg har ranta om i denne spalten før – sjekk ut tapen Bo$$ Up som kom for en måned siden. Finns på Spotify.) produserer.

SZA feat. Travis Scott – Love Galore

Det kan synes at SZA’s album, som er ferdig og klart for utgivelse, er gissel hos TDE, Kendrick Lamars musikkollektiv og plateselskap hvor SZA er signet. Rollen som first lady kan være utakknemlig til tider. Men nå er det på gang, med singelen Love Galore hvor hun har med et vers av vår alles yndlings-tenåring-som-ikke-er-tenåring, Travis Scott. I «Love Galore» får vi en hyllest til rebounds og uforpliktende sex, levert med ekstrem overbevisning av SZA og hennes unike, moderne rnb-stemme.

Even Skogen:

Shayne Brown – Yuh Remind Me

For enkelhetens skyld har Shayne Brown lånt tittelen til Usher’s «U Remind Me», på en låt hvor han låner flittig fra både Craig David og nevnte Usher (alt er lov i 2017 osv.). Jeg elsker å høre kjente linjer i ny innpakning (hva sier det om meg?) og derfor elsker jeg selvfølgelig også denne!

Nef the Pharaoh ft. Rydah J. Klyde – Out There

Selv om Nef har råd til å kjøpe seg like sko som Michael Jackson, gleder han seg fortsatt til han har solgt en million plater. «Out There» er en låt om nettopp det, om å være ung og å ville komme seg opp og fram, og som alle vet er hiphop best når den er laget av sultne kids fra Vallejo.