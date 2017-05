Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Hanne Kolstø

Hvorfor? Slipper «Is», første singel fra nytt album

Hanne Kolstø har begynt å synge på norsk, og godt er dét, for is er best på norsk for tiden.

NATT&DAG ga Fest Blikket, Kolstøs første norskspråklige plate på syv år og syv album, en femmer da den kom, og nå kommer altså «Is», den første singelen fra det kommende albumet. Som også er på norsk!

Ifølge Andreas Milde i plateselskapet Jansen Plateproduksjon er det nye albumet «laget mer som et album. Røffere sound, mer hiphop-aktig produksjon, og mer catchy enn hun har vært på lenge».

Ta deg en is, hør på låta, og les om hvilke låter Hanne Kolstø hører på selv om dagen under.

Dan Croll – Away From Today