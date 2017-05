Kunne du tenke deg å flytte inn i et «nyoppusset og flott kollektiv på Grünerløkka»? står det i annonsen som er lagt ut av en profesjonell utleier på Finn.no.

Før du sier «ja» eller «kanskje», bør du vite at det ikke bare er helt sykt dyrt å bo på et av de ni (!) rommene, men at annonsen også, etter alt å dømme, gir uttrykk for en ambisjon om å etablere en liten fascistkoloni, midt på ellers hyggelige Grünerløkka. Utleier, som forresten opererer helt i tråd med regelverket for boligutleie (vi har sjekket) stiller nemlig noen helt usaklige krav til bebeoerne.

Les også: 5 matretter som er både guilty og pleasure

Regel 1: Sinnssvak regel om «husfar»

«Renhold gjennomføres etter utleiers system/ansvarsfordeling og følges opp av «Husfar» i kollektivet. «Husfar» tar seg av leietakers vedlikeholdsansvar i fellesområdene og innkjøp av felles forbruksartikler.»

Annonsen sier absolutt ingenting om hvem husfar er. Er det en tilfeldig utvalgt mannlig leietaker av de totalt ni personene som skal flytte inn? Og er betegnelsen husfar en slags kjønnet hevn etter århundrer med «husmor»-dominans?

Regel 2: Uhyggelig regel om felles innkjøp

«Innkjøp av felles forbruksartikler (toalettpapir, håndsåpe, oppvaskbriketter, rengjøringsmidler etc.) som alle benytter, skal skje i fellesskap og på omgang etter utleiers system. Du må bidra med ca. kr 100 per måned til dette.»

Regel 3: Intimitetstyranni

For å i det hele tatt bli vurdert må du sende en lenke til Facebook-profil eller LinkedIn-profil oppgis og en beskrivelse av din erfaring med/evne til å bo i kollektiv. Det er fristende å si at folk som opererer med LinkedIn-profil når de skal leie bolig ikke fortjener bedre, men likevel….

Regel 4: Hvis du vil bo i dette kollektivet må du blakke deg

Det er nemlig helt sinnsykt dyrt for rommene (i tillegg til de hundre kronene du må punge ut for dopapir hver måned).

5, 5 kvadratmeter for 5200 kroner per måned. Hjeeeelp.

Regel 5: Du må FYSISK møte veggen hver eneste kveld når du skal legge deg.

Så det er jo egentlig en ganske grei beskrivelse av hvordan det føles å bo i Oslo nå og da, men sånn er det jo alle andre steder også. Konklusjon: Bli hjemme. Kom i hvert fall ikke hit.