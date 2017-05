Hennes & Mauritz inviterer til H&M LOVES MUSIC OSLO, en gratis musikkfestival, for femte gang på rad! I fjor hadde H&M LOVES MUSIC OSLO artister som Bendik, Anna of the North, Unge Ferrari, Kvammen, Smerz, og i år har de sydd sammen et opplegg med en hel HAUG spennende artister.

Bare smak på dette: Dagny! Miss Tati! Rytmeklubben! Mugisho! Dårlig Vane! Kajander! Fanny Andersen! Hkeem! Oral Bee! Pasha! Coucheron! Emma Jensen! TRXD! Izabell! Carl Louis feat Frøder!

Nam. I tillegg blir det DJ-sett med Lotion Boys, Tomine Harket & Ida Helene og Leks & Even.

Det er jo en munnfull, så kanskje ikke du får med deg ALT i løpet av helgen, men her de tre vi mener du må få med deg i løpet av festivalen.

Oral Bee

Forfatteren, brusfanatikeren, nachspielkongen og Norges største player er så å si perfekt på en sommerdag, og du kan følge rapgamets Bjørn Eidsvågs råd til sommerliv:

Miss Tati

Endelig! Hun var på forsiden av NATT&DAGs Bergensutgave allerede i 2012, men nå har altså debutalbumet Finally, Tati kommet, til rungende applaus. Hun er en av bærebjelkene i et av Norge (Nordens? Europas? VERDENS?) beste liveband Fagernes Yacht Club, og strålende på egenhånd også.

Sjekk ut for eksempel «Here to stay» fra den nye skiva. Endelig!

Rytmeklubben

Et av Norges mest hardtarbeidende band var på H&M LOVES MUSIC OSLO for to år siden, og etter et lite hvileår borte fra festivalen er de tilbake. MASSE har skjedd siden den gang (Vulkan Arena har en rimelig grundig oversikt), og på årets H&M LOVES MUSIC OSLO stiller de mannsterke for live konsert.

Konsertene på dagstid er gratis! Hurra.

Og åpent for alle. Hurra!

På kvelden må du ha fylt 18 år, og da kan du melde deg opp på her. Ses!