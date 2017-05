Lagring av IP-adresser: – Justisministeren er enten en idiot eller så bare later han som

Raymond Johansen sitter i styret for Piratpartiet.

«Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier han ikke har noen forståelse for at noen skal ha behov for å skjule IP-adressen sin», kan vi lese i VG 26. april. Amundsen har vært på besøk i London for å lære om hvordan britene overvåker sine borgere. Det er ikke første gang vi ser at en av våre politikere reiser til en eller annen storebror og underdanig uttrykker støtte til deres politikk. Det er helt sikkert ikke siste gang heller. Men i Piratpartiet kan vi ikke engang forstå hvordan det er mulig å si det han gjør uten å få en flau smak i munnen. Det finnes utallige eksempler og grunner til at masseovervåking er en særdeles dårlig idé. At Justisministeren later som om han ikke er oppmerksom på disse problemstillingene er skandaløst. Enten er han en idiot med skylapper, eller så bare later han som.

Begge deler er grunner nok til at han burde ta et skritt tilbake og vurdere sin stilling som øverste ansvarlig for vårt rettssystem. Grunnlovens paragraf 102 og de siste års uttalelser og dommer i henholdsvis FN og EU er klokkeklare. Masseovervåking av intet mindre enn egne borgere er ikke bare rettsstridig men går på tvers av grunnleggende menneskerettigheter. I Piratpartiet tror vi faktisk ikke at Amundsen har et begrenset intellekt. Vi tror at han vet hva han gjør, men vi tilgir ham ikke. Overvåking av uskyldige mennesker strider mot alle de prinsipper en moderne rettsstat har. Det som er besnærende er at vi ikke forstår hvorfor han faktisk later som om han ikke forstår hva som er galt med å lagre informasjon om alle. Vi skjønner ikke hans motivasjon og selvsagt ikke hans begrunnelser. Vi har merket oss at både Høyre og FrP har uttrykt støtte til Digitalt Grenseforsvar, DGF, også. DGF er av mange beskrevet som Grenseløs Overvåking. Det er nettopp hva det er.

Det tok EU 10 år å avvise «Datalagringsdirektivet». Likevel ønsker vår Justisminister å innføre en lett-versjon med lagring av data om oss alle. Australia har i tillegg nettopp vedtatt en slik lov på tross av at slik overvåking beviselig ikke engang virker. La meg sitere Rick Falkvinge fra hans artikkel om disse problemstillingene fra 17. april d.å.: