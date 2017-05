5 matretter som er både guilty og pleasure

Mat-guilty pleasures – eller M-GP – er en Facebook-gruppe for de som synes matsnobberiet har gått for langt.

Liker du å lage ceviche, poke, ramen og din egen hjemmelagde kimchi? Ligg unna. Er du lidenskapelig opptatt av pizza-modding, grillpølser, ost, samt villig til å putte italiensk salat på det meste– da vil du ikke angre på medlemskap i M-GP-gruppen.

Initiativtaker og primus motor er frontfigur i bandet Beglomeg, Raymond T. Hauger. Vi tok kontakt for å høre hva som er greia.

Hva var motivasjonen da du startet gruppa?

– Jeg hørte et rykte om en person i restaurantbransjen, faktisk en av aktørene i en av disse Michelinstjernesjappene i Oslo, som på nachspiel foretrakk å drikke brennvinet «Fisk». Og så var det en dag at jeg laget et måltid til meg selv som jeg syntes var både nedrig og godt.

Hva laget du da, husker du det?

– Nei, ikke akkurat det. Men jeg husker fra oppveksten at det var en kompis som foretrakk å spise grandiosaen sin med ostepop og ketchup og drakk melk fra halvlitersglass ved siden av. Det er selve definisjonen av m-gp, føler jeg.

Har du noen favoritter som er blitt postet i gruppa?

– Litt mye å gå over nå, men alt som er opplagt dårlig eller usunt er som oftest bra. Mengde har også noe å si. Antall wieners for eksempel.

Hva er de verste utslagene av matsnobberi som dominerer ellers i Norge?

– Det har jeg ingen formening om nå, men på tidspunktet gruppa ble startet var det vel noe om at folk spiste granbar og slikt. Mose. Det er jo egentlig guilty greier kanskje – «jeg spiser helst gjørme»

Men ok, så det er ikke noen beinhard klassekritikk som ligger til grunn (lenger) – bare å ha det gøy med deilig og ekkel mat?

– Poenget er ikke at det skal være så ekkelt som overhodet mulig.

Men det gjør ikke noe om det er LITT ekkelt?

– Helt ok om det er ekkelt. Jeg skulle gjerne sett flere avsløringer om folk i den litt dyrere restaurantbransjens M-GPs. Eller andre i det øvre sjikt. Men de fleste klasser spiser vel nokså snobbete nå. Kanskje bortsett fra nedre arbeider.

«Nedrig og godt», altså. Blir det gode bedre av at det også er nedrig?

– Godt er alltid godt. Og billig kan tangere dyrt i hvert fall.