NATT&DAGs guide til fascisme i Norge!

Den heteste trenden i Europa og i USA er fascisme. Som vanlig ligger Norge litt etter, men det betyr ikke at det ikke kommer til å skje her og. Det er god grobunn for fascisme i Norge, man må bare vite hva man driver med. Her er NATT&DAGs guide til innføring av moteriktig, populistisk fascisme på bjerget.​​

1. Kommunisér rett til folket

Muligheten til å kommunisere rett med sine velgere via SOME har gjort jobben betraktelig enklere for alle politikere. De slipper kritiske spørsmål, og velgerne slipper å utfordres med alternative syn eller en balansert dekning. Den som har lykkes best med dette i Norge er utvilsomt Sylvi Listhaug.

Så effektivt har Listhaugs direkte kommunikasjon med velgerne vært at også kulturminister Linda Hofstad Helleland prøvde seg på en nasjonalromantisk Facebook-post rundt juletider hvor hun blant annet gjentok noen falske nyheter.

Saken om en barneskole hvor elevene ble nektet å synge teksten til «Deilig er jorden» pga av NOE MED ISLAM var selvsagt ikke sann, og ble selvsagt hauset opp i Norges Breitbart, Nettavisen.

Saken var for lengst dementert av rektoren på skolen, men en politikers Facebook-side har ikke det samme ansvaret som en redaktør når saken viser seg å ikke stemme. Om Helleland eller Høyres omfattende PR-team ikke hadde fått med seg at virkeligheten de presenterte ikke var sann, eller om de bare tok sjansen på at de slapp unna med det, vites ikke.

Effekten var i alle fall følbar blant ministerens mange tilhengere på Facebook da det REGNET likes og støttende kommentarer. Ja, kanskje er det nok knefall for Islam nå?

2. Karismatiske ledere

Det blir i det hele tatt enklere å komme unna med ting så lenge politikken knyttes opp mot en sympatisk og karismatisk person.

Fornuftige, ærlige og FORFULGTE Sylvi symboliserer FrPs innvandringspolitikk, kulturministerens inderlige bunadnasjonalisme, sunne fornuft og bokhyller fulle av skinninnbundne, norske klassikere uberørte av menneskehender, symboliserer kulturpolitikken til Høyre.

Hei, slapp av du da, Sylvi gjør en god jobb, det er faktisk ikke så lett å få til alt! En fascistisk leder bør være en du liker så godt at du er villig til å se forbi brudd på menneskerettigheter fordi du føler at du kjenner vedkommende og at du kan stole på hen.

Norge har ikke overflod av karismatiske politiske ledere. Kanskje må man se til kjendiser og ikke-politikere for en ny leder av Norge, som Trump, den islandske komikeren Jón Gnarr som ble borgermester av Reykjavik eller italienske Beppe Grillo.

Gode norske kandidater til diktatorjobben eller andre regjeringsposter er Tone Damli Aaberge, Therese Johaug, Håndballjentene, Sophie Elise, Marcus & Martinus, Jegertvillingene, Martin Ødegaard, Kygo, Petter Northug, Magnus Carlsen, Jon Almaas eller de gule fotballskoene Kjetil Rekdal brukte da han satte straffen mot Brasil.

3. Fokuser utelukkende på konkrete symbolsaker!

De største norske partiene har store overhengende visjoner som reform av velferdsstaten eller full barnehagedekning, men vil for sjeldent snakke om konkrete enkeltsaker som påvirker folks hverdag. For å nå ut til folket må et fascistparti finne symboltunge enkeltsaker som engasjerer mange, men som få andre partier gidder å prioritere.

Valgdeltakelsen ved forrige stortingsvalg var på cirka 78 %. Hadde alle som ble hjemme stemt på samme parti hadde de vært landets tredje største, dobbelt så store som FrP. Hjemmesittere er mennesker som enten ikke er politisk interesserte, eller som føler at ingen av partiene snakker deres sak. Det er mange stemmer å hente her, meningsmålinger viser at mange høyrepopulistiske velgere er såkalte one issue voters.

Norge har unike politiske problemer hvor en vordende fascistregjering lett kan tvinge gjennom løsninger. Skal man ta allmakten holder det ikke med legalisering av segway og lakrispiper, man må gjøre noe med sakene de fleste er enige om at må fikses. I et så politisk homogent land som Norge vil de som tør å skille seg ut med konkrete løsninger på hverdagsproblemer vinne stort.

Her er noen forslag til hvilke saker det kan være:

Motorveier

At norske veier visstnok er så dårlige er en evig kilde til frustrasjon og samtale. Ved å love å legge firefelts motorvei fra Oslo til Russland, vil man garantert fange mange stemmer i stemmehåven sin. Motorveien vil i likhet med Autobahn og Via dei Fori Imperiali bli stående som et evig bevis på hva fascistene kan gjøre for folket.

I tillegg er det en gylden anledning til å samarbeide med vår nye bestevenn i øst, som kan være behjelpelige med både russiske arbeidere og materialer til motorveien. Og noen av russerne, ja de kan jo kanskje flytte inn i de fraflyttede områdene i Nord-Norge? Kanskje få stadig mer selvstyre over en periode på et par år? Kanskje bli utsatt for anti-russiske represalier som gjør at de trenger militær beskyttelse fra Russland? Vi får se!

Mullah Krekar

Lock him up holder ikke. Mullah Krekar-minister Ulf Leirstein lover at Krekar utleveres til våre allierte i USA hvor Trumps ti år gamle sønn og torturminister Barron personlig vil drepe Krekar og sende det hele live på Periscope. Trykk like om du vil at Krekar skal lide mer, trykk love om han skal dø nå!

Kjøtt og snus

Norge har mange bønder, så hvorfor skal vi betale så JÆVLIG for bacon og koteletter??? Økt subsidiering til bøndene, lavere skatter på kjøttproduksjon og høye tollsatser på importert kjøtt vil ikke bare blidgjøre de selverklært glemte (allerede gjennomsubsidierte) bøndene, men også sørge for billigere norsk KJØTT i alle butikker.

Ifølge SSB ble det foretatt litt over syv millioner dagsturer fra Norge til utlandet i 2016, og i 2010 ble det handlet mat for fem milliarder kroner på dagsturer til utlandet. Dette er mennesker som allerede har stemt med gasspedalen og pengene sine, nå er det bare å få dem til å stemme på ditt fascistiske kjøttutopia.

Og apropos Sverige: Under medlemskapsforhandlingene mellom Sverige og EU, klarte førstnevnte å forhandle seg frem til et unntak fra en EU-lov som forbyr salg av snus i unionen. Klarer man å konstruere frykt for at byråkratene i EU gjennom EØS-avtalen vil forby snus også i Norge, kan man sannsynligvis mobilisere mange a-politiske, snusavhengige, unge voksne som partiet kan nå ved hjelp av Facebook-delte danke memes.

«Jeg pleier ikke å stemme, men jeg vil ikke at Brussel skal ta fra meg snusen min!»

Strengere straffer

Mange lar følelsene ta overhånd når de diskuterer alvorlig kriminalitet som voldtekt, massedrap og pedofili. Et parti som klart og tydelig erklærer at massedrapsmenn som Breivik ikke skal få forvaring men isteden henrettes, og som vil øke straffen på sex-forbrytelser som pedofili og voldtekt (kanskje deportasjon og tap av statsborgerskap til utenlandske voldtektsforbrytere) vil sannsynligvis bli belønnet med masse deilige stemmer. Nam nam!

#FreeJohaug

Denne er så selvsagt at det er rart ingen av de mindre partiene har gjort det allerede. Ved å betvile autentisiteten til Johaugs positive dopingprøve, antyde en konspirasjon eller å legge skylden på andre (Dette er 0 % Thereses feil!) vil en fascistisk idrettsminister hente inn bøttevis av indignerte stemmer fra Therese Johaugs mange fans.

Ja, kanskje kan Johaug selv bli idrettsminister og legalisere bruken av leppekremen?

Nasjonalisme og idrett

Håndballjentene, fotballspillere og langrennsløpere er blant landets mest populære. Et parti som aktivt prioriterer og snakker høyt om viktigheten av gode idrettsprestasjoner kan stjele masse deilig nasjonalisme og entusiasme fra idrett. En idrettsminister kan for eksempel aktivt gripe inn ved dårlige idrettsprestasjoner ved å sparke landslagstrenere som har mistet støtten i folket, eller kritisere lagvalg på Twitter.

Når idrettsstjernene våre vinner kan man arrangere banketter og offentlige hyllester av utøverne i form av parader og seremonier.

Partiet bør også arrangere så mange idrettsarrangementer i Norge som mulig, som f eks VM i ski eller håndball-EM. Dette vil skape såkalte «folkefester», noe partiet ved å få noen positive ord fra idrettsutøvere med gullmedaljer rundt halsen bør utnytte til det fulle.

«Hadde det ikke vært for idrettsminister Johaug som har bidratt så mye med støtte, legalisert leppomaden (jubel) og jobbet utrettelig for å få dette arrangementet til oss her i Norge, hadde jeg aldri stått her nå!»

(Øredøvende jubel idet partiets logo dukker opp på storskjermen og idrettsministeren entrer scenen for å omfavne utøveren og henrette kveldens første islamist).

Global oppvarming

Ifølge en meningsmåling utført av Infact i 2014 svarte 1 av 5 nordmenn at de ikke trodde på global oppvarming. En miljøminister som sår tvil om bevisene for menneskeskapt global oppvarming og heller fokuserer på hvordan det grønne skiftet negativt vil påvirke oljebransjen, kan plukke stemmer like sikkert som at global oppvarming finnes og at det er vår feil.

Folkeavstemmninger

Folket vet bedre enn eliten, derfor er det også uproblematisk å gi folket direkte kontroll over politiske avgjørelser. Et parti som garanterer en bindende folkeavstemning over betente temaer kan ikke bare toe sine hender om resultatet viser seg å bli katastrofalt, de kan lettere tvinge gjennom fascistisk politikk ved å vise til et mandat fra folket.

Folkeavstemninger kan omhandle alt fra stans av innvandring fra muslimske land, utmelding av EØS, forbud mot andre flagg enn norske på 17. mai eller hvilken jente vi skal sende til lille-Marius i USA denne uka.

Folkeavstemmningene bør selvsagt utformes av Nettavisens redaksjon:

«Veldig mange muslimer er farlige. Er det ikke nok muslimer nå?»

Jo, nå er drittlei av sharia og no-go soner.

Ja, vi bør nok roe ned litt nå!

Nei jeg er en idiot som vil ødelegge landet mitt.

Tog

Det norske folk er enige om én ting, og det er at togene burde gå oftere, bli punktligere og ikke innstilles så ofte. OG VI VIL IKKE STÅ PÅ TOGET!

Mange tar tog, nesten like mange klager over det, og de fleste FØLER at NSB er dårlige. Ved å love å ta jernkontroll over NSB, knuse streiker, kjøpe nye togsett og øke antall avganger vil en regjering/transportminister/togminister fort bli svært populær. Ja, så effektive vil togene bli at de også kan brukes til å deportere romfolket tilbake til Romania!

Andre saker: Lynsjing av billettkontrollører og parkeringsvakter, lavere bensinpriser, kulturminister som griper inn for å endre resultater i realityprogrammer, billigere alkohol, et bedre forhold til Russland, utmelding av NATO, invasjon og innlemming av Island, Jemtland og Herjedalen i et stor-Norge og eliminering av samene, romfolket og ulven.

4. Avfei/overse all kritikk

Om man blir nødt til å ta imot spørsmål fra lügenpressen er det flere måter å håndtere dette på.

Man kan gjøre som Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen, justisminister Per-Willy Amundsen (begge Frp) og Donald Trump og stemple kritikk fra aviser som «falske nyheter».

Man kan også så tvil om motivene til sine kritikere, som Trygve Slagsvold Vedum gjorde i et intervju med Aftenposten 15. januar. I intervjuet stemplet han kritikken fra naturvernere om Senterpartiets motstand mot strengere avgifter på bensin, som et elitistisk angrep på de som bor utenfor bobla i Oslo, og at Ciceros kåring av partiet som en av Norges verste på miljø er «omstridt».

I stedet for å ta litt selvkritikk velger Vedum å gjøre som Listhaug og Helleland og spille på splittelsen mellom bygd og by, den såkalte eliten og det såkalte folket. Ifølge Vedum har den meningsdannende eliten som tenketanken Civita (som har utpekt Senterpartiet som det mest innvandringskritiske partiet) et «enda større ansvar for å være ydmyke overfor det levde livet utenfor frokostseminarer med høye rekesmørbrød.»

Når Vedum konfronteres med at retorikken hans kan minne om populisme antyder han at han at sånne beskyldninger er en bevisst strategi fra, ja du gjettet det, Civita!

Jasså ja, er det rekesmørbrød som spises når eliten dikterer ovenfra og ned! Hvorfor akkurat høye rekesmørbrød er så farlig er heller ikke helt klart, men å karikere meningsmotstanderes matvaner er åpenbart viktig. Når de høye rekesmørbrødene slukes av eliten på frokostseminar skylles det hele ned med elitens styrkedrikk, kaffe latte.

«Vi kan ikke la oss styre av kaffelattedrikkende Rødhette-entusiaster i byen», sa Håvard Jensen (Frp), varaordfører i Hobøl kommune i Østfold til Dagbladet.

Man kan selvsagt le av hvor tåpelig det hele høres ut, men du kommer til å sette kaffe latten og rekesmørbrødene i halsen, for det fungerer. I januar gjorde Senterpartiet sin sterkeste måling på 20 år, med 9.3 %, en oppslutning som ved et stortingsvalg hadde gjort dem til landets fjerde største parti.

«Det var trivelige tall. Jeg tror mange ser at vi står for noen verdier og et samfunnssyn som de kjenner seg igjen i», sa Vedum til N24. Og om tallene er for dårlige, bare finn på noe selv! Som da Vedum påstod det var ti tusen i demonstrasjon mot ulv utenfor Stortinget, mens politiet anslo tallet til 2500.

At mediene gjør narr av dette bidrar selvsagt bare til mer innbitt støtte til politikerne vi kritiserer. Jo mer karikerte motstanderne dine blir, jo bedre.

For om du virkelig vil innføre et fascistisk diktatur i Norge er du helt avhengig av én ting: At en innbilt elite gjør narr av deg og stempler deg som fascist, for eksempel i en elitistisk hipsteravis fra Oslo. Men det skjer vel ikke i Norge, vi er jo så annerledes her på berget! Det går sikkert bra det her! :)​