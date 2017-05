Reklameskilt på Oslo S antar kjønnet ditt😡

Om du trodde patriarkofascismen ikke allerede hadde gått for langt: Ifølge en avsløring av Dinside.no i dag, finnes det nå reklameskilt på Oslo S med kameraer som analyserer ansiktet ditt og interpellerer binære kjønnskategorier uten samtykke.

Etter at det cisnormative Peppes Pizza-skiltet har kjønnet deg, viser det reklame basert på en kjønnsrolleforståelse fra før Windows 95.

– Står det en kvinne foran skiltet vil det vises mer sunne varianter, og mindre kjøttprodukter, sier kjønnsfascist og markeds- og kommunikasjons-ansvarlig Jørn Olsen i ProntoTV til Dinside.no.

Det sies ikke noe om hvorvidt disse kjønnede robotsjåvinistene også rasifiserer deg. Peppes Pizza fremmer uansett internalisert cissexisme, og tar dermed plass i den sjuende sirkel av hvit, ignorant overlegenhet i samarbeid med den neo-kapitalistiske markedsføringskampanjen.

Polymisering av 1890-esque normer, much?

– Da jeg nærmet meg skiltet begynte tekst å rulle over skjermen. Og jeg innså at det handlet om meg, sier Jeff Newman, personen som oppdaget det naCISistiske skiltets undertrykkende praksis.

Hen debunket raskt den tyranniske reklameskjermen.

Cybermarkedsføringen virker, frivillig eller ufrivillig, som et talerør for idiosynkratisk privilegerte, ved å trykke ned for eksempel anvisgenders, eafluids og hypogenders til fordel for mer LGBT-aksepterte minoriteter som illusogenders, maveriques, mirrorgenders og crystagenders. Og vi som trodde at voldtektskulturen ikke kunne bagatelliseres mer.

Er det for mye å be om å kunne fuckings gå ut av døra uten å bli terrorisert med steinaldermentalitet?