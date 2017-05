Alt-right-humor: Går Sam Hyde og showet World Peace over streken?

Han har arbeidet over hele kloden. Han er internasjonalt publisert. Han returnerte nylig fra Mogadishu der han fulgte de heroiske al-Mahamud-kvinnene i deres arbeid for å gjenopprette menneskeligheten i deres krigsherjede land. I tiden som kommer skal han utforske metamfetamin-handelen i Mongolia.

Etter denne imponerende introduksjonen skrider en høy og kraftig, ung mann inn på TEDx-scenen på Drexel University. Han har utstående øyne gjemt bak tykke brilleglass og skjegg som tørt ugress. Han er iført rød joggedress, rød lue og rustning.

Mannen ber TED-publikummet om å klappe seg selv på skuldrene sine. Bokstavelig talt. De adlyder, og sitter lydige gjennom det 15 minutter lange foredraget «Paradigm Shift 2070», en lang tirade om menneskehetens fremtid som fra ende til annen består, i likhet med introduksjonen hans, av ren svada. De blir fortalt at «ideer er fantastisk», at biler vil bruke mindre bensin i fremtiden, at man vil drikke skuddsikker kaffe og at barn vil 3D-printe muslim-Barbiedukker. Applaus. Dette er Sam Hyde.

Sam Hyde er den såkalte alt-right-bevegelsens favorittkomiker, og har i likhet med frosken Pepe vokst seg ut av chanene og nesten inn i mainstreamen i løpet av Trumps reise til Det hvite hus. I hvert fall som meme. Hyde går stadig viralt fordi fans sprer falske rykter om at han er gjerningsmannen bak aktuelle skyteepisoder. Flere ganger har kornete bilder og videoer av ham, en nørd poserende med våpen, funnet veien helt til etablerte nettaviser og TV-kanaler, «mainstream media», som en mulig mistenkt i de forvirrede timene etter en massakre. Selv dyrker han denne oppmerksomheten, og bidrar til den med å publisere tilsynelatende amatørmessige videoer av seg selv som avfyrer våpen i skogen.

Til tross for opptredener som den over, er han hovedsakelig internett-komiker. Han var med å opprette Youtube-kanalen Million Dollar Extreme i 2007, en kanal med cirka 90.000 subscribers, som publiserer nådeløst utilgjengelige anti-humor-klipp og tiltrekker seg trolls fra skitne gutterom verden over.

Humoren tar ofte utgangspunkt i maktrelasjonen mellom ham og kvinner, handikappede, svarte, overvektige og homofile, og det er ikke først og fremst han som er punchlinen. Du kaller det mobbing, han kaller det konstruktiv kritikk. Hyde er det man trygt kan kalle en edgelord, der han sitter og spiser iskrem og browser body acceptance-hashtaggen på Tumblr og ler hånlig, eller hijacker en Twitter-sammenkomst med en standup-opptreden som består av opplesning av psuedo-vitenskapelige argumenter mot homofili.

Når sketsjene har en tydelig politisk agenda, er det venstresiden det går ut over. Hyde gir seg ut for å være Trump-tilhenger på sin hals. Han hater det «liberale etablissementet», samtidig som han hater svakhet. MDE sparker ikke bare oppover eller nedover, de fyrer av atombomber i alle retninger og utsletter alle på sin vei, inkludert seg selv. Og i det siste, kanskje spesielt seg selv.

I mars​ i fjor ble det annonsert at Million Dollar Extreme skulle få seks episoder av sitt eget program på Adult Swim under navnet Million Dollar Extreme Presents: World Peace. Kanalen beskriver programmet som et «post-apokalyptisk mareritt som gjør satire av det nåværende politiske klimaet». Akkurat det man forventer av gjengen i MDE, altså. Men kan såpass hard og uavhengig humor (både når det kommer til normer og produksjon) overleve på den kommersielle TV-skjermen? Hva skjer når de får utfolde seg utenfor boblen sin?

World Peace rommer alt fra det målrettet satiriske til det apatisk absurde, og det er ofte vanskelig å skjelne mellom hva som er hva. For eksempel i sketsjen «Jews Rock», hvor en gjeng med barn og folk i dyrekostymer danser rundt på et fargerikt, psykedelisk barne-TV-sett og synger den enkle påstanden «jews rock» igjen og igjen, mens observatører fra Adult Swim sitter og stirrer på mobilene sine i bakgrunnen. Sketsjen virker i seg selv uskyldig nok, men ta en titt på kommentarfeltet under Youtube-klippet, så skjønner man at World Peace tas til inntekt for både det ene og det andre synet.

Programmet byr også på større, mer alvorspregede produksjoner, som da de gjør uvitende deltakere fra Craigslist til ofre. Eller hvor en skole ansetter en profesjonell mobber for å forebygge fremtidige skoleskytinger, en konstruert Idol-liknende audition der de talentløse deltakerne får ironisk skryt, og en handikappet gutt som får hjelp av en pick-up-artist. Den særegne fiendtligheten fra Youtube-kanalen er bevart, selv om det ikke er like åpenbart støtende som før.

Likevel ble programmet tatt av luften etter bare én sesong, under kontroversielle omstendigheter. Historien om World Peace og dets raske undergang har muligens mer å gjøre med hvor vitsene kommer fra, enn vitsene i seg selv.

​Joseph Bernstein, en Buzzfeed-journalist som siden 2015 har skrevet om alt-right og det han kaller «chanterculture» (høyreradikal motkultur med utspring fra 4chan og 8chan), var raskt ute med å rette alt-right-anklager mot Sam Hyde og World Peace i artikkelen «The Alt-Right Has Its Very Own TV Show On Adult Swim» i fjor. Samtidig la Hyde ut en video som dokumenterer hele intervjuet med Bernstein. Hyde svarer unnvikende og spydig på Bernsteins spørsmål, og går til slutt til personangrep.

Bernstein fortsatte å skrive artikler om World Peaces angivelige nynazist-koblinger, og om internt bråk rundt programmet i Adult Swim, og ble anklaget for å være «butt-hurt» på grunn av personangrepene fra Hyde. Buzzfeed-journalisten, som etter kritiske saker om blant annet Milo Yiannopolous og gamergate, har vært et hat- og trolleobjekt for alt-rightere lenge. Etter sakene om World Peace mottok han nye runder med trolling og anti-semittiske memes.

Bernstein skrev så artikler hvor han hevdet å ha snakket med anonyme kilder innad i Adult Swims kvalitetssjekk som hadde sensurert hakekors og «kodede rasistiske meldinger» i World Peace før programmet ble sendt. Sam Hyde tar sterk avstand fra disse anklagene, og har vist til at en av deres overordnede er jødisk, og at de aldri ville funnet på å risikere hele programmet for et par skjulte, rasistiske vitser.

Men mer kritikk var på vei.

I november sluttet Adult Swim-komiker Brett Gelman i protest mot Million Dollar Extreme og Adult Swims kvinnesyn. Oppsigelsen skjedde etter en uttalelse fra kanalens visepresident Mike Lazzo om at kvinner er underrepresentert i kanalen fordi de «skyr konflikt, som er en naturlig del av humor».

Adult Swim-stjernen Tim Heidecker, kjent fra blant annet Tim & Eric Awesome Show, Great Job, publiserte i kjølvannet av oppsigelsen et åpent brev på Twitter, der han støtter Gelmans avgjørelse og nevner at han vil fortsette å utfordre «Trumpisme». Dette ble tolket av Sam Hyde som at Heidecker aktivt jobbet for å få World Peace kansellert. Hyde ringte inn til Heidecker under en direktesendt Facebook-video og anklaget ham for å gi etter for presset Bernstein hadde konstruert. Heidecker nekter for å ha noe med kanselleringen å gjøre, samtidig som han påpeker at han har måttet ta grep for å stoppe drapstruslene han har mottatt fra MDE-fans.

I desember ble det klart at Adult Swim ikke kom til å produsere flere sesonger, og et kaos av spekulasjoner og pekefingre fulgte.

​Ved siden av å være et buzzword nettaviser digger, er alt-right et samlebegrep for politiske ideologier som befinner seg til høyre for mainstream amerikanske republikanerne. Man forbinder gjerne begrepet med internett-rasister av typen som er hakket mer kyndig enn den uføretrygdede bygdetullingen som ved siden av morrarullingsen har fyrt opp Facebook på Toshibaen, og hakket mindre nørd enn Breivik og Fjordman. Vi blir tvunget til å stille det svært lite konstruktive spørsmålet: Er Sam Hyde og MDE alt-right?

Hyde bryter så godt som aldri karakter, noe som gjør det vanskelig å skille ærlige uttalelser fra vitser. Humoren hans er likevel jevnt over gjennomsyret av samme type bitterhet man har sett Trumps velgere uttrykke. Han ler av hvite, ressurssterke liberale som preker om hvites undertrykkelse av minoriteter, når han selv ikke engang har råd til helseforsikring. Han trener hardt, romantiserer maskulinitet, selvstendighet og våpen.

Var World Peace over grensen? Det kommer naturligvis an på hvor man trekker den. Et par sketsjer balanserer på flere grenser, men for det aller meste: nei. En mye omtalt scene i episode 3 der Sam Hyde er sminket i noe som minner om blackface kan nok diskuteres, men sketsjen er såpass absurd og retningsløs at man skal være i overkant woke for å lese konkret rasisme i den. Det er ingen tvil om at innholdet i serien innimellom er hatefullt og på kanten, men stort sett holder programmet seg godt innenfor hva Adult Swim normalt sender. Humorens sterke virkemidler er alltid plassert i en satirisk kontekst. Samtidig er en viktig del av både World Peace og Sam Hydes øvrige uttrykk i sosiale medier nettopp å balansere på og utfordre disse grensene. For Adult Swim ble det den øvelsen for vanskelig å være med på.​​