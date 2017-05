Søndag Summarum: – Kong Harald intervjuer Kong Harald og Merete Hodne uttaler seg endelig om SKAM

Ny uke, nye muligheter for å si «neger», «nazifrisør», eller at downs syndrom er kjipere enn ikke downs syndrom, for så å enten bli politianmeldt, dømt til å betale bot, eller bare komme unna med det uten problemer :-)

Vi lever i en spennende tid, volkents. Ytringsfrihet, kunstnerisk frihet, vitenskapelig rasjonalitet og satire brynes mot krenkelseshensyn og menneskeverd. (obs! idé til 10 kronikker/artikkelserie/FrittOrd-søknad: «Tankepolitiet – en realitet i 2020»?)

Vi i SS er uansett glade for at viktige stemmer fortsetter å melde inn til offentligheten tema vi MÅ TØRRE Å TA DEBATTEN OM. Her er bidragsyterne vi særlig ønsker å takke i uka som gikk:

UKAS PUSH-VARSEL

(Skjermdump: Aftenposten)

Ja, Aftenposten, det ER dere vi vil takke aller mest for uka som gikk. Ene og alene for denne meldingen som penetrerte roen, skrek «må lese» og tvang oss til å legge fra oss alt vi hadde i hendene (hardingfele, bunadsbroderier, plansje over den ariske rasen).

Herlig var det også å få innblikk i den sjuke opplevelsen det tydeligvis var for Harald Stanghelle å intervjue kongen uten å ha fått begrensninger for hva han kunne spørre om:

Dessverre var pushvarselet bortimot KUN clickbait og det viste seg at sjefen over alle sjefer egentlig uttalte seg ganske nyansert og ettertenksomt/PR-rådgitt. KJEDELIG!

Kong Harald STANGHELLE, derimot, var så betuttet over det hele at Aftenposten helt seriøst lagde en liten dokumentar om da Harald Stanghelle intervjuet kongen!

Verdens verste anekdote?

UKAS MYTE

(Skjermdump: Aftenposten.no)

Monsen rider igjen!

Med forbehold om at vi i SS-redaksjonen er blendet av en dekonstruksjonistisk verdensanskuelse, er vi rett og slett litt usikre på hva som menes med «seksuelle virkeligheter». Men greit, la oss gi filosofen en sjanse – rett og slett fordi hun er en slags legende når det kommer til å holde det gående innenfor den mørke, skitne, illeluktende armhulen av en sjanger kjent som kritikk av konseptet homofili.

Ok, så hva er det du vil denne gangen, Monsen? Nøyaktig hvordan må «homonormative» skjerpe seg?

Aha…. Mye trøbbel med at noen leser seg opp, skjønner hva som egentlig er sant (at homofili er unaturlig og galt!!), men fortsetter å lyve, tydeligvis? Det konkrete lesetipset slår i hvert fall beina under alle påstander om at homoekteskap bør være lov: En kvinne ved navn Heather Barwick har nemlig direkte erfaring med å ha to mødre, og slåss nå mot kjønnsnøytralt ekteskap! Shit, da må vi nesten bare legge oss flate og erklære debatten for død. Kjønnsnøytralt ekteskap må avvikles NÅ!

Flere lesetips, Nina Karin?

Når du har skrevet bok om petting:

UKAS KOALISJON

Jaja, godt å ENDELIG få klargjort hvor Nina Karin Monsen står når det kommer til homser. Men hva med lederen av det komiske skrullingpartiet Alliansen, hvis kjernesak er å få Norge ut av EØS, hva mener han om homoekteskap?

(Skjermdump: Twitter)

Bred enighet <3

UKENS ETTERLENGTEDE UTTALELSE

(Skjermdump: Meretehodne.no)

Merete Hodne, dama som nektet å klippe en dame fordi hun gikk med hijab, har herved avgitt sin uttalelse om tv-serien SKAM. Ikke overraskende kommer den i form av en overskrift hvis font vi ikke kjenner navnet til, men som leder tankene hen på shabby chic-skilt med motivasjonssitater i rustfritt stål.

Det er mye man kan påpeke ved dette innlegget, men vi skal begrense oss til å adressere den herlig vintage ordbruken «muhammedanere». Muhammedanismen er farligere enn nazismen. Husk det ;)

UKAS SPADE SOM IKKE ER SPADE

(Skjermdump: Godt.no)

En gang var Aleppo gourmethovedstaden i Midtøsten. Nå er byen bombet og ligger i ruiner, over 30.000 er drept og befolkningen er drevet på flukt. Men hvis ikke det hadde skjedd ville vi kanskje ikke hatt den gode maten på Vippa!

«HEHEHEHE»

*Lyden av en norsk dame som helst ikke vil bruke ord som kan tilgrise den kulturelle appropriasjonsprosessen*

(Neida, dette er et veldig fint tiltak med en Ekte Syrer på kjøkkenet! Men det ER kebab.)

UKAS KANSKJE UTVIDEDE HIJABDEBATT

Etter mange år med veslevoksne drittunger på over 20 år som på mirakuløst vis ikke nådde over den ikke-eksisterende terskelen for å få voksen-kronikk på trykk, har SI ;D endelig funnet tilbake til formen. Først med den helt på ekte interessante og heseblesende fotballmål–debatten. Og nå med det universelle menneskelige spørsmålet:

(Skjermdump: Aftenposten)

Vi vet ikke hva vi mener om dette, men tar av oss både kalotten, doo-ragen, hijaben, nikaben, capsen, nisselua og wehrmacht-hjelmen for forsøket på å dra i gang debatten.

UKAS RÅTASSER

(Skjermdump: Framtid i Nord)

Yeah! Endelig begynner innleggene i denne ulvedebatten å plassere seg der den bør være: Innenfor et diskursivt og mannlig rom hvor man appellerer til mannemenn på BØGDA, ved å forklare hvor hardt og brutalt man skal skade den forbanna drittulven, gjerne ved bruk av språklige bilder som også passer til å være runkemetaforer.

Bobler: TØM OG RØM i ulvepolitikken.

UKAS LEGENDE

(Skjermdump: Twitter)

Du har på en måte tre konger i Norge, da. De to første er Kong Haraldene som omtalt over. Den tredje er Knut Olav Åmås. Mannen, myten, legenden, som KAN kronikk:

Never forget <3

UKAS JÆVLIG FUCKINGS GONZO ANSLAG

(Skjermdump: VG.no)

Et medlem av SS-redaksjonen besvimte da hen leste dette anslaget til (nok en) en sak som handler om iranske ungdommers stille opprør mot regimet. Mer er det ikke å si i denne omgang.

UKAS SKIVEBOM

¨

(Skjermdump: Twitter)

Ulf Leirstein har knust noen tall og funnet ut at valget i Frankrike var urettferdig. Vi minner om at denne mannen sitter #påtinget. Ta en god titt inn i øynene på norsk representativt demokrati:

…Og her velger vi å avslutte ukas SS – med et totalt feilaktig og tilbakestående utspill levert av en glad, fornøyd og tilbakestående maktperson – essensen av norsk offentlighet, akkurat som vi kjenner den. <3