Nok en gang er det tid for litt fiffig satire på ukas nyhetssaker, levert av en viss gratisavis med mye snert ;)

Som vanlig har vi, og resten av offentligheten «tusen» ting å gjøre, som å skrive kronikk om hvordan Aksel Hennie er HELT RIKTIG MANN for rollen som Joshua French, eller hvordan det at Sana i SKAM viser antydning til radikalisering lærer oss å forstå ekstremisme. Men la oss være ærlige: Det er vel strengt tatt ikke mulig å komme i gang med noe så lenge den nye LÅTA til MDG sirkulerer på internett?

En ekstern SS-konsulent skal ha sett videoen (nederst i saken), og skal i vantro uttalt følgende: «Hvordan kan det ha seg at det er unge mennesker lager dette?»

Vi kan ikke annet enn å stille oss bak den uttalelsen.

Noen høydepunkt:

:(

:(((

Kort oppsummert: MGD får ikke vår stemme pga dette.

Til alle dere som sliter med å løsrive dere og komme i gang med ukas gjøremål: her et litt drahjelp – en informativ oversikt over ukas viktigste og riktigste saker:

UKAS RIKTIGE BESLUTNING

(Skjermdump: D2.no)

Mye å lære her folkens. Om ti år til er det bare å drite i den gørra av en kjedelige voksnenjobb, og følge drømmen, som Truls Erik her har gjort. En dag står du endelig der med sveisebrillene på, og da vet du at det var så verdt de ti årene med prepping av garasjen.

Når du VET du har tatt et riktig valg:

:-D

UKAS GAVE

(Skjermdump: Fædrelandsvennen)

Er det én ting alle vet, så er det at hvis du vil ha noe gjort i Israel, så kan du faktisk gjøre det selv. I denne saken er det snakk om et institutt ved navn Karmel-intstituttet, som ifølge hjemmesiden er «utgiver av bladet Karmel Israel-Nytt og den elektroniske utgaven av bladet på internett, «karmel.net».»

Vi skal ikke dvele kjempelenge med denne saken, men må bare vise frem et lite tekstutdrag der israelsvennene som var med på turen blir presentert:

Baby Osmundsen! Årets navn! Årets Israelvenn!

Uansett. Norsk Folkehjelp er blant organisasjonene som ikke synes det er noen god idé å gi støtte til ulovlige bosettinger (selv ikke når det er snakk om Guds utvalgte folk, hvordan er det mulig???).

Men John Skåland, leder for innsamlingsaksjonen til støtte for Israel ulovlige bosettinger var imidlertid ikke redd for at Norsk Folkehjelp skulle stanse ham:

That’s right! Latter er som kjent den beste medisin i motgangstider. Men er btw ikke tunge tider, for det går GANSKE BRA med støtten til bosetterne, for å si det sånn!

Karmel-intsituttet gjorde alt riktig på reisen. De tok med seg pengene, dro til Israel, overlevert pengene i kontanter, og pengene befinner seg nå – takk og pris – MIDT i et okkupert område på Vestbredden:

….

UKAS KONSEPT

(Skjermdump: NRK.no)

Mer kristennytt! I form av en sak som inneholder buzzordene «pinsevenner» og «hipstermenighet».

Rart å tenk på, egentlig, at det der ute ikke bare finnes folk som blir helt sykt glade for denne nyheten, men også folk som har lagt ned massevis av årsverk på å få dette til å skje, og som nå er i salig lykkerus over en spennende fremtid i administrasjonen/åndelig ledelse for en menighet Justin Bieber også er medlem av.

UKAS KONVERTITT

(Skjermdump: Bergensavisen)

BA-serien «Vendepunktet» byr på denne knallsterke beretningen om det å være ute på labbetur, møte en muslimsk høygravid venninne og gå fra å ikke tro på Allah til å tilbe Allah når man er 18 år. Hva er det vi ser antydning til i dette oppgitte blikket? Er det et subtilt hint om at dette er noe som kan skje alle? Tror nok det ja!

UKAS SLAKT

(Skjermdump: P3.no)

Vi i SS-redaksjonen er som kjent en gjeng bråmodne kjekkaser, og anerkjenner derfor fullt ut ønsket om å begå et fadermord for å markere seg – spesielt som kritiker.

Likevel registerer vi med bekymring at p3s anmelder, i stedet for fadermord, har valgt å foreta et slags sønn- eller nevømord når hun velger å gi barnesuperstjernene Marcus og Martinus terningkast én, begrunnet med at hun, når hun hører låta, blir «flau, ubekvem og forbanna på samme tid».

Vi skal som sagt ikke legge oss opp i hvorvidt dette er legitim åndsverkskritikk eller ikke, men nøye oss med å si at vi synes det er herlig med litt spisse albuer (OBS! Idé til kronikk: «Kanskje det er spisse albuer som skal redde mediebransjen?»). Det ser heldigvis ut til at kommentarfeltet hamler opp med de fryktelige holdningene til anmelderen på egen hånd:

Hører dere det, M&M, de små barna, de fra 3 år og opp, digger dere!!!

UKAS CASE

(Skjermdump: Adressa.no)

«Gåte-gründer» Sveinung Sundli fikk en sjelden anledning til atter en gang å skinne i medias søkelys, etter at det som lenge var «bare» en stjålet fele plutselig ble fela til en avdød kjendis. Han får også mulighet til å fortelle om det som høres ut som intet mindre enn en legendarisk kveld.

(Skjermdump: Facebook)

RIP, RIP, RIP, Norwegian Wood OG Chris Cornell <3

UKAS SYNKEHULL

(Skjermdump: Facebook)

Er det bare oss, eller begynner Ari Behn å ligne mer og mer på en sånn fyr du LØPER bort fra når dere havner i en samtale på fest – noe du i etterkant ikke vet hva skyldtes, men tenker at det må ha vært en kombinasjon av flere elementer, som lukt, mimikk, stemmeleie, setninger med utleverende innhold, og det at han flere ganger i løpet av to minutter spør om han kan få en klem.

Vi har ikke lest det som etter alt å dømme er et ekstremt intenst intervju med Ari Behn, men vi tenker selvfølgelig det alle andre gjør: DENNE MANNEN HAR LIDD NOK, NÅ MÅ HAN FÅ KONA OG UNGENE SINE TILBAKE!

UKAS, OG SOMMERENS SOMMERKROPP

(Skjermdump: Facebook)

….Er denne gangen levert av Minerva, som i et SOLID forsøk på å skape høyresidehumor har valgt seg ut sjangeren kåseri for å fremme selvironi, satire, og, på lang sikt, økt oppslutning for partiene Høyre og FrP i Stortingsvalget 2017. Setninger som «Rådene kan nok mange lesere ha glede av», antyder at det bak betalingsmuren, som vi selvfølgelig aksepterer fordi dette er en sak vi bare MÅ lese, skjuler seg ganske mye glimt i øyet!

Apropos glimt i øyet: Her er videoen som gjør at minst fire medlemmer av SS-redaksjonen og minst to i vårt utvidede nettverk har sagt eksplisitt at de aldri kommer til å stemme MDG: Enjoy!