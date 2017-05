*Ser på klokka som er 9.30 og smiler fordi vi har flexitid/hjemmekontor*

Jajaja, dere, da var det bare å rulle ut av køya, prise seg lykkelig over at man tross alt bare trenger å være arbeider én dag i året (en dag som attpåtil er fridag, yeyy, flaks!), komme seg opp av køya og starte uka fra det beste stedet som finnes: middelklassen <3 !

Her er ukas mest middelklassevennlige, og, som en direkte konsekvens, viktigste saker:

UKAS OPIUM TIL FOLKET

Er det én ting vi har lært etter årtier med feiring av arbeidernes fridag, så er det hvordan kulturell appropriasjon som konsept ikke kjenner noen grenser, men tilsynelatende bare vokser inn i himmelen.

«Herlig», sier noen når de hører det, og lager denne annonsen:

(Skjermdump: Facebook)

«Wow, hva er dette for en oppsiktsvekkende jobbannonse, skal virkelig jeg, en kommunist, endelig få jobb», tenker INGEN noensinne.

UKAS GET REAL I

Apropos kulturell appropriasjon. Det kan jo være litt søtt også:

(Skjermdump: Morgenbladet.no)

Sosiolog, forfatter og tidligere politiker, forsker ved Fafo og professor II ved Handelshøyskolen BI Gudmund Hernes (76) har skjønt hvordan han skal kommunisere med folk som er yngre enn ham:

«Ja, Gudmund, det ville nok rapperne sagt» *Alle nikker brydd til Gudmund for å ikke såre følelsene hans ved å avsløre at han er helt sykt gammel*

UKAS HVITESTE TEKST

(Skjermdump: Minervanett.no)

Stooooopp pressen! En hvit ung mann som går på Queen Mary University i London (og har fått semesteroppgaven sin på trykk?) melder i Minerva at amerikansk hiphop har vært borte de siste åtte årene. Fortell mer, opplys oss. Hva har egentlig skjedd?

Shit, for en mind blowing og veldig treffende analyse! Vi hadde faktisk ikke fått med oss at hiphop har vegret seg for å involvere seg i politikk de siste åtte årene, men når du først påstår det, uten på noen måte å argumentere utover å vise til den totalt irrelevante artisten will.i.am og den ikke-eksisterende artisten «1.Cole» (skulle kanskje stått J.Cole?), så ja….INTERESSANT!

Altså hva er poenget her? At den svarteste musikksjangeren har hatt problemer med å kritisere en svart president? Ja, men så bra vi har Jeppe Skådinn (f. 1994) til å ta bladet fra munnen i fuckings Minerva da!

Kanskje vi rett og slett ikke fikk det med oss det med hiphopens vegring for politikk på grunn av støyen fra #BlackLivesMatter. Hva skjer i så fall nå da?

OMG JA! Gleder oss til de neste årene med Trump og venter i spenning på at amerikansk hiphop skal oppdage – og la seg inspirere av – Karpe Diem, de eneste som virkelig kan det med å kritisere politikere

Minerva har forresten levert flere bidrag denne uka, og setter muligens rekord i antall SS-saker ut ifra størrelsen på redaksjonen. Bra jobba.

UKAS PROFIL

*Nikker anerkjennende*

UKAS ÅPNE SPØRSMÅL

(Skjermdump: Minervanett.no)

«Tittelen er endret» ¯\_(ツ)_/¯

UKAS MODIGE STEMME

(Skjermdump: Aftenposten.no)

Dette er en typisk sak som er vinklet på en måte som skal få en til å tenke «HVA!», men så leser du selve saken og oppdager at den ikke er så ille likevel, fordi vinklingen bare var et grep for å fange oppmerksomheten, og personen som skriver er et anstendig menneske.

… bare at denne saken ikke er en sånn sak, men i stedet er skrevet av en person som i fullt alvor ønsker å rettferdiggjøre det at hun ikke leier ut til en syrisk flyktningfamilie:

Wow… DET krever mot å stå frem med. Det må ha vært en helt sjuk og motbydelig familie det var snakk om da eller?

Ikke det, nei. Hva var det da som var galt?

Det var konsulenten sin feil, ja. Ooooookey, vi skjønner. Så leserinnlegget til Ann Coates er rett og slett som en passende straff og lærepenge til saksbehandleren. Sånn går det når du ikke selger inn flyktningene dine bedre. Lekse til neste gang: Fortell om Håp. Hjerteskjærende traumer fra flukten. Drømmer. Små øyeblikk. Glimt i øyet. By på mat fra hjemlandet. Få frem at du ønsker deg en norsk bestevenn og mentor fra den kulturelle overklassen på Nesodden.

UKAS BEVIS PÅ AT DET Å SKRIVE ER GØY

(Skjermdump: VG.no)

Hahahahah, shit, ALLE ordene her begynner på B, og Boris Johnson betegnes som et bustehue, noe som også er morsomt fordi han jo er ganske bustete på håret. Funny illustrasjonsbilde til denne kommentaren også: Boris Johnson sparker en fotball mot målvakten som også er Boris Johnson, mens ballen er tydelig merket med «Brexit», noe som kanskje symboliserer at han er «på ballen», «bommer på mål», eller at han «spiller på to lag samtidig»? Hvem vet? Gi denne teksten til årets eksamen i 10.klasse og la dem finne ut av det?

UKAS MENTORORDNING

(Skjermdump: Aftenposten.no)

Flere enn oss som har tenkt at det begynner å bli litt vel mye samlivsstoff i mediene om dagen, men som ombestemte seg da de så disse konkrete og konstruktive rådene fra samlivsekspert Frode Thuen, og som mest av alt fant det tillitvekkende at Thuen selv for anledningen har fått manipulert bilde av seg selv inn på en Tinder-profil?

Ved nærmere ettersyn skjønner du at det bare var det å snakke sammen å riktig måte som stod mellom deg og evig kjærlighet. Neste date kommer til å gå skje som følger:

Du: «Jeg skal være ærlig på det jeg trenger. Jeg vil ha kjærlighet, samboer og 2 barn NÅ».

Date: «Ah, shit, det ble litt mye på en gang»

Du: «Men det er det jeg trenger»

Date: «Hehe, ok, det er ikke det jeg trenger»

Du: OK hvorfor det? Nå utfordrer jeg deg bare, men SVAR.

Voila!

UKAS LEGITIME OPPFORDRING:

(Skjermdump: Klassekampen.no)

Kari Fjørtoft slår et slag for friske og dyktige kvinner!

Apropos kvinner:

Sykkel-VM i Bergen har bestemt seg for å droppe lettkledde, digge damer på seiersseremonien. En som virkelig hater det, er tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen. Grunn: Det er politisk korrekt, og damene går glipp av karrieremuligheter:

Jaja, kvinnekamp er klassekamp, det har i hvert fall Kurt Asle fått med seg. Takk for at du løfter fram retten til å komme seg opp på podiet og videre i karrieren.

Ha en fin uke, da, dere.