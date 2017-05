Søndag Summarum: Gullvagina, vulvarens, emoji-detox og Kari Jaquesson om hva som egentlig foregår i Syria

OBSERVASJONER

KONTEMPLASJONER

DEILIG MIDTØSTEN TAPAS!

REFLEKSJONER

ASSAD-SOLDATER MED VARME I BLIKKET…

NOE MED AT HVITE HJELMER ER JIHADISTER (!???)

….KONKLUSJON!!!!!!

Det er ny uke, og Kari Jaquesson har besøkt borgerkrigen i Syria! :))) !

Tenk det, dere, her har vi sittet på Nissebjerget – lest aviser, sett nyheter, hørt om Amnesty-rapporter som beskriver drap og tortur av sivile, og så viser det seg at hele Syria-borgerkrigen bare er KØDD? Assad lurte alle! Han er egentlig en en utrolig raus fyr som bare vil landets beste, men som får helt sykt mye UFORTJENT motstand fra FN, FSA, og Hvite hjelmer, (som btw ER en islamistisk terrorgruppe!!)

Det er i hvert fall helt tydelig at vi mer enn noen gang før har behov for å OPPDATERE OSS LITT! Her er ukas riktigste og viktigste saker.

UKAS SANNHETSVITNE

Vi kommer selvfølgelig ikke utenom TRIMDRONNING og KRIGSREPORTER Kari Jaquesson, så vi kan like gjerne bare få det unnagjort.

(Skjermdump: Dagbladet.no)

Altså, hva FAEN er det som skjer når en person som er coach, ernæringsrådgiver og livsstilsmotivator – i tillegg til å være Norges kanskje verste reality-TV-deltager, OG Norges verste feminist – plutselig befinner seg i en krigssone hvor hun rapporterer sine inntrykk via Facebook-innlegg, for så å få solid dekning av Dagbladet?

Herregud!! Bare… IKKE!

STOPP!!

Vi savner gode gamle dager, da det var nyheter i avisene, Jaquesson var en greie med rare, seksuelle undertoner på God Morgen, Norge, og SKRULLINGER fikk lov til å være SKRULLINGER uten at det ble gjort noe poeng ut av det i offentligheten.

UKAS PERSON

… Er denne personen:

GULLVAGINA!

Vi har ikke lest det store portrettet av Weifa-sjefen, men derimot kost oss masse med denne setningen:

«Først medisinerte de bort hodepinen. Nå er selskapet på full fart ned i buksene på både kvinner og menn i hele Norden. Adm. dir. i Weifa, Kathrine Gamborg Andreassen, inviterer til søsterfellesskap rundt vulvaen – i hygienens navn – og børstoppen mener kvinner flest er for redde for å gjøre feil.»

Flere enn oss som får vond lukt i nesa når de leser dette? Og flere enn oss som tenker å droppe 17. mai-feiringen i år, til fordel for søsterfellesskap rundt vulvaen i hygienenes navn? Tenkte det ja!

UKAS BARNEHAGE

*lalala bare leser en helt uskyldig sak om været på vg.no mens vi tar en slurk av kaffelatt..*

(Skjermdump: VG)

*Sssppruuut!!!! Kaffelatte over hele lindressen*

HVOR friluftsbarnehage går det egentlig an å bli? Finn fram vinterklærne, barn! Bomullen venter ikke på sommeren :)

UKAS SVIK

(Skjermdump: VG)

Bjarne Brøndbo, kjent for hits som «Rompa mi», og ikke på noen måte kjent for å være en politisk autoritet, slapp forrige uke nyheten om at han melder seg ut av Arbeiderpartiet og går inn i Høyre. Tidligere i år skrev Brøndbo også en hardtslående kronikk om at psykisk syke burde skjerpe seg (BOOM, ta den, psykisk syke!).

Når Brøndbo blir intervjuet av VG på det han «tror er et slags kickoff-arrangement for Høyre», uttaler han seg nærmere om partiovergangen. Og ja – det viser seg at Brøndbo ER bekymret for landets økonomi. Han irriterer seg i tillegg over fagbevegelsen og for høyt sykefravær (rart egentlig, med tanke på at Høyre sitter i regjering).

Btw, sjekk dette sykt rare resonnement han kommer med avslutningsvis:

(Skjermdump: Adressa.no)

I gode gamle dager fikk SKRULLINGER…

UKAS KONSEPT

(Skjermdump: Firdaposten.no)

De fleste vil nok svare et høyt og rungende JA på spørsmål om de har hørt om ølkafé, for så å vise til det allerede nokså etablerte institusjonene «bar», «pub», eller «utested». Men så kan man – hvis man våger, følge opp med det ganske interessante spørsmål: Er EGENTLIG drikka i fokus på disse stedene?

Kjør debatt!

UKAS HEHEHE NEI

(Skjermdump: NRK.no)

Olav Brostrup Müller, mannen med den mildt sagt gullkantede avtalen som går ut på å være fast spaltist for NRK Ytring, leverer denne friske og oppklarende karakteristikken av Frankrikes nyinnsatte president ved å sammenligne ham med «klesstilen» normcore.

Vi i SS-redaksjonen har selvfølgelig bare sympati til overs for aldrende A4-menn som kompenserer for manglende innsikt i hva som skjer «blant kidsa» ved å bare ta en råsjangs, sikte og skyte på «hippe» og «trendy» uttrykk.

Men denne gangen lurer vi rett og slett egentlig bare på hva denne sammenligningen skal bety? Det blir uaktuelt å klikke på saken.

UKAS GONZO

(Skjermdump: NRK.no)

En journalist i NRK har forsøkt å leve i to måneder uten emojis og, hold deg fast, skrevet om det, på en måte som etter alt å dømme ville fått Hunter S. Thompson til å hyle og knurre av frustrasjon over hva sjangeren han brakte inn i verden nå har avfødt. Journalisten sier det egentlig best selv:

Hehe, ja, hva ER det du driver med?

Men vi er faktisk enige i premisset for stuntreportasjen. Hvem trenger vel emojis i en virkelighet med så mange ansiktsuttrykk å velge mellom:

UKAS EMOJI

(Skjermdump: VG.no)

Litt nærmere.

Enda litt.

Der ja.

UKAS LEGENDE

(Skjermdump: VG.no)

*Tar på seg lesebrillene*

Uten å avsløre for mye i denne saken kan vi konstatere at dag 2 i Syden ble et enormt vendepunkt for kompisgjengen fra Harstad.

UKAS HMS-NYTT

UKAS RE-VINKLING AV HMS-NYTT

(Skjermdump: VG.no)

Jaja, folkens, dett var dett for denna gang!

Da er det bare å melde seg på chartertur til Idlib, ta tingene som de kommer, og minne seg selv på at om du skulle føle at DIN opplevelse og DIN sannhet kræsjer med opplevelsen til de med såkalt peiling…

Så er det du som har rett!