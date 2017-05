Spilleliste: Her er de – ukas beste låter!

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Store P – Huske å puste

Det er sol, det er plutselig sommer, og Store P – Norsk raps geit – gir begrepet «sommerlåt» en helt ny mening. Alt dette på en gang er nesten til å miste pusten av, er det ikke? Heldigvis minner P oss om ikke gjøre nettopp det.

Wonder The Boy feat. Mano – That’s Just the Truth

Wonder the Boy er 16 år, og har allerede holdt på lenge, en evighet!, helt siden han var 15. Ok, det er kanskje ikke en evighet, men du vet jo hvordan tiden går sakte når man er i den alderen der, og at tiden bare går fortere og fortere jo eldre man blir. Deprimerende. Uansett, her er en ny fin låt fra Norsk raps lam.

dvsn – Think About Me

dvsn er de anonyme, bremyke r&b-guttene fra OVO, plateselskapet til Drake, som uten å gjøre noe stort nummer ut av det er bedre enn sjefen sjøl. Si ingenting hvis noen spør hvor du hørte det.

LCD Soundsystem – call the police

Alle slutten-av-00-talls-hipsteres favorittband er endelig tilbake! Og til tross for visse bekymringer er vi IKKE skuffet!

Maya Vik – Beyond

Maya Viks nyeste er seig r&b- og elektronika-inspirert pop, som så mye fra detta landet er om dagen, men der alt det andre høres – la oss være ærlige – skremmende likt ut, er Maya Vik en oase i ørkenen. Hun er unntaket som bekrefter regelen. Hun er oasen som bekrefter ørkenen!