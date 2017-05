Spilleliste: Vi har funnet ukas beste låter sånn at du slipper :)

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Mikhael Paskalev – Shotgun

Mikhael Paskalev er tilbake! Med sitt brede smil og lyse stemme lager han bare god stemning. Er det en shotgun du har i lomma, Mikhael, eller er du bare glad for å se oss?

Emile The Duke – RAPMAN

Emile The Duke har brukt så mye tid på å spille rollen som den trauste kommunebyråkraten Aasen, at mange kanskje har glemt at han egentlig er en RAPMAN.

Jakob Ogawa & Clairo – You Might Be Sleeping

Den unge, norske jyplingen med de sløve vibbene fortsetter en imponerende singelrekke med en denne deilige duetten med amerikanske Clairo.

Miss Tati – No More Love

Etter mye lovende soulrap-greier her og der, er debutalbum til norsk-portugisiske Miss Tati endelig her, med det passende navnet Finally, Tati. Denne Lauryn Hill-aktige throwbacken er vår favoritt!

Arif – Alene

Dette ser ut til å være året da norske rappere virkelig begynner å ta konseptet sommerlåt på alvor (vi har allerede hørt Store P og KingSkurkOne/Linda Vidala) og nå vil Arif inn i miksen også. Dette er soft og dansbart, og hvis ikke Arif får deg vil han bare være alene :(