Wonder The Boy (16): – Aldri bra når veldig unge rappere skal begynne å snakke om samfunnstemaer

Hva er favorittfaget ditt på skolen?

– Er ikke det et veldig klisjé spørsmål?

Jo, men det er liksom på kødd?

– Åja, det er ironisk? Det er nok engelsk. Engelsk litteratur og sånt, det er chill. Essays er bare bullshit. Man kan bare skrive et eller annet, så blir det bra. Men fuck matte.

Matte suger?

– Ja, jeg skal lage disstrack til matte.



​

ER LEVD LIV en forutsetning for å rappe? Man trenger ikke nødvendigvis være spesielt gammel, men det er kanskje greit å ha gjort noe, å ha noe å rappe om. Vokst opp i slummen, solgt dop, drept en fyr bare for å se ham dø?

Så mye trenger man strengt tatt ikke ha gjort, men de fleste flinke rappere har likevel mer livserfaring enn Wonder the Boy – eller Markus Røe som han egentlig heter – en hvit, norsk 15-åring (red. anm. ble 16 denne uka, men var 15 da vi gjorde intervjuet!) fra Røros og Nesodden og nå Trondheim.

Man kunne kanskje ledd av det, hvis ikke det var for at EP-en Wonderland, som kom i mai 2016, på ingen måte høres ut som den er laget av et barn.

Vi møtes på Aker brygge «Det eneste stedet jeg er sikker på at jeg ikke går meg vill, jeg er ikke så kjent i Oslo». Han bor i Trondheim, og blir dermed automatisk «trønderrapper», men egentlig er han fra ingen steder.

– Jeg har bodd på Røros, i Australia, så Røros igjen, så Nesodden i to år, så Røros igjen, så Amsterdam, så et lite sted som heter Budal, hvor det bor 500 mennesker, og så Trondheim.

Også rapper du jo på engelsk. Blir det ikke bare færre og færre norske rappere som rapper på engelsk? Tror du det er fordi de er for dårlige i engelsk?

– Veldig mange norske rappere er dårlige i engelsk. Men det er kanskje også noe med at de kan rappe på engelsk, men ikke føler seg helt hjemme der, så det blir ikke autentisk. For meg funker det fordi jeg kan engelsk bedre enn jeg kan norsk. Men hvis for eksempel Unge Ferrari skulle laget musikk på engelsk, så ville han jo bare laget akkurat det samme som amerikanerne. Det som gjør ham spesiell er jo nettopp at det er på norsk.

HVIS UNGE FERRARI er Drake på norsk, er Wonder the Boy Drake på norsk på engelsk. Alle kjennetegnene er der: Duse, minimalistiske beats, monoton, melodisk rapping og passiv-aggressive tekster om jenter.

Da jeg nevner at han også minner meg om Yung Lean, virker han ikke helt fornøyd. Kanskje det bare er at begge har veldig unge og hvite stemmer? I tillegg likner de litt. ​

– Skizzy Mars får jeg ofte høre. Og Chance.

​

«I don’t like feelings, and I don’t like the internet» sier du i en låt. Hva handler låtene dine om?

– Jeg vet ikke helt jeg, jeg bare setter meg ned og skriver det som kommer. Jeg kan liksom ikke være Karpe og skrive om politikk og sånt. Jeg er 15 år, liksom.

Hver gang han nevner alderen sin høres han ut som en 15-åring som er veldig klar over at han er akkurat det.

​

Du må jo bruke det at du faktisk er 15?

– Jeg tror egentlig jeg har brukt det nok. Jeg nevnte skole litt på Wonderland, og allerede nå synes jeg det høres barnslig ut. Det er morsomt, men barnslig. Det er enklere å skrive om det jeg har peiling på. Det er aldri bra når veldig unge rappere skal begynne å snakke om samfunnstemaer og sånt. De vet ikke nok om det.

Veien fra samfunnsfagboka til sangteksten er litt for kort?

– Jeg så en YouTube-video hvor en fyr var i studio og bare: «The new shit now is education, you gotta have some educational stuff in your raps». Og så putter han på en kul beat og masse autotune og bare ramser opp amerikanske presidenter.

​

Det er ikke helt det du går for? Norske kongerekker? Statsministre?

– Nei, fordi det høres teit ut på engelsk da. Ørna Soulbørg… Funker ikke helt.



​

Hva gjør du når du er ferdig med tiendeklasse? Droppe ut og satse på musikken?

– Nei, så dum er jeg ikke. Man må gå på videregående. Hvis ikke er man bare dum. Eller, Stian Blipp gjorde ikke han det? Det gikk jo bra.

​

Ja?

– Wonder the Boy, norsk raps Stian Blipp.

​

RØE SER FORSKREKKET ut av vinduet. – Se der! En fyr med caps under hjelmen. Sånn skal jeg begynne å gå. Det er mange inntrykk i storbyen. Jeg går på privatskole. Vi må ha på oss skoleuniform. Det er fælt.

​

Må dere det?!

– Ja, men det er veldig casual da, vi har hettegensere liksom. Men ja, vi må det. Stilen min er egentlig for fresh til det, men…

​

Når kommer det Wonder the Boy-merch?

– Jeg er broke som faen, men jeg har lyst til å lage en caps hvor det står «Welcome to Wonderland». Men det blir sikkert bare sånn 20 stykker. Så når jeg er superstjerne så kommer folk til å gå på ebay og kjøpe den for 5000. Det er drømmen.​