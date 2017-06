10 tips til bedrifter med Facebook-sider

Facebook blir en stadig viktigere markedsføringskanal for bedrifter og produkter i alle sjangre :D

I dag er det over 104 millioner mennesker som følger Coca-Cola på Facebook, og plusser du på 15 millioner til, har du antall innbyggere i Niger og Egypt til sammen.

Men det er ikke bare superstjerner og internasjonale storkonsern som har mange abonnenter der ute. Her hjemme har trivielle produkter som Litago, Smash og Sørlandschips godt over 100.000 følgere på sine respektive Facebook-sider.

Hva er det egentlig disse sidene publiserer? Hvordan kan en side som er dedikert til én type sjokolademelk, klare å presse ut flere likerklikk-vennlige SoMe-poster i uka?

Vi tok et dypdykk i Zuckerberg-imperiets blodkommersielle undergrunn for å finne ut av saken, og kom tilbake igjen med 10 tips til deg som drømmer om å opprette en egen Facebook-side for din bedrift!

1. Godt humør :-)

Det mest åpenbare fellestrekket for alle kommersielle Facebooksider virker å være godt humør. Noen drar dette riktignok litt lenger enn andre. Som for eksempel Old El Paso Norge. Her illustrert med en liten collage.



Yummy, yummy 🙂

2. Markering av merkedager

Så lenge du klarer å trekke en løs – ja, nesten usynlig – parallell mellom merkedagen og produktet du selger, er det få ting som er bedre egnet for en Facebook-post enn nettopp merkedager.

Helsiket, er det kyssedagen i dag? Løp til nærmeste dagligvarehandel og kjøp karamellpudding med karamellsaus sporenstreks!!



3. Bruk følelser emojis

Dette er spesielt relevant for nyhetskanaler, da nyheter som kjent kan være en følelsesmessig berg- og dalbane, og alt klikker bedre jo mer det infantiliserer brukerne.

Dere er voksne mennesker. Ta dere sammen. 🤑

4. Bare post noe

Hva som helst.

Les også: 5 matretter som er både guilty og pleasure

5. God fantasi

… mens andre ganger, kan det å male spennende bilder i forbrukerens hode, være løsningen!





Vi ser det for oss!!! (og bonus-kudos til SoMe-ansvarlig i Smash for å opprettholde denne entusiasmen i halv elleve-draget på torsdagskvelden!!! FUCK arbeidsmiljøloven!) <3

6. Bruk ordspill

Ordspill er en gammel vinner i SoMe-gamet, og passer perfekt til deg som vil vise at produktet ditt ikke bare er bra, men også litt glimt-i-øyet-orientert ;)

… eller til deg som er en av Norges største nyhetskanaler :P

7. Lag aktuelle konkurranser

Konkurranser er viktig på en Faebook-side. Hvis du i tillegg klarer å knytte disse opp mot strømninger i samtiden, kommer ballen til å rulle rimelig bra!

GOTCHA!

8. Vær positiv



Joda, selv om artikkelen handler om at havisen minker pga klimaendringer og forskere kaller dette «urovekkende», så kan vi jo ikke komme fra at dette isfjellet faktisk ser sabla flott ut da!

9. Spill på forbrukerens dårlige samvittighet



Hvis du vil ha mange følgere, kan det å spille på forbrukerens dårlige samvittighet være en god idé. Som for eksempel: «Hvis du ikke følger siden vår så får vi ikke finansiert iPad til de syke barna!»

10. Vennskap <3



Alle elsker vennskap. Bare å si det som det er. Garantert likes på denna!

Og husk! Er du i tvil kan du evt. gjøre som TV2 Nyhetene generelt, og bare gi en jevn faen i hele greia. Funker det også, de har mange følgere. Lykke til!