10 fingre i fitta og fem i bagen med KUUK på Grønland

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? KUUK

Hvorfor? Slipper videoen til «KLITT HOPP».

KUUK reiser til Grønland (!) i sin første video siden 2015. Badedraktene er fortsatt prydet av det amerikanske flagget, regnbueflagget vaier fortsatt stolt og tekstene er fortsatt så grove at det nesten er midt mellom befriende og ekkelt å høre sånt bli sagt på norsk. Så gjenstår det å se om KLITT HOPP blir 2017s lean back.

Den extra videoen er skutt av Thomas Stenerud for Brusjan Film:

KUUK er ikke bare glad i feminisme, pervo-ting og å lage musikk som handler om feminisme og pervo-ting. De liker også å lage den råeste og heiteste stemninga på byen. Enten når de DJer på KUUK-klubb annenhver måned på Revolver, eller på gigs rundt om i det ganske land. Om du vil oppleve stemninga live kan du ta turen til Dama Di i Bodø til helga, der de spiller i forbindelse med Kjerringråkk.

Vi fikk Ragna og Mira til å plukke ut sine 5 aller beste BANGERS som garantert får dansegulvet til å koke.

Gå på salong – Cleo

ICleo (kun matchet av Silvana) er jo noe av det desidert feteste som skjer i Norden. Elsker videoen. Elsker damene. Elsker beaten. Elsker den satans digge stemmen hennes som bare dreper det hver gang.

Females Welcomed – Trinidad James

Er ikke det at det er den mest dansbare låta i verden – men vi MÅ spille den hver gang likevel for å hedre minnet fra den gangen vi så Trinidad live under SXSW i Austin. På slutten av gigen inviterte han all the single ladies til å komme opp å danse på scena. Usjenerte/oppmerksomhetssyke som vi er kasta vi oss selvsagt opp – men fader så lite det slo ann. Vi klikkedansa som vanlig og ble dytta lengre og lengre bak av alle de digge juicy damene som sto å slow-grinda på gutta, før de til slutt kasta oss av. Vi røkte ei bønne og gikk langt å lengre en langt etter avocado-taco mens vi ranta om at de jævla gutta der bare felt intimidatet fordi vi er så jæææævla strong and indipendent. Stakk greit i stoltheta det der altså.

Fuck a Bitch – The Bug, Death Grips

Altså. Den energien her gir deg jo lyst til å knuse trynet på alle rundt deg på helt riktig måte. Men se bort fra teksten. Heh. Selv vi føler den blir litt meget. Alt The Bug tar i blir deilig grisebank-gull. Samme går for Death Grips – så komboen er til å bli kåt av.

Get Busy – Sean Paul

Fordi den er så fet og dum på samme tid og vi blir aldri lei. Den passer absolutt alltid og ølsalget stiger sikkert med ti prosent hver gang den kommer på. Bare boom, rett på sak – SHAKE THAT THING MISS KANA KANA SHAKE THAT THING MISS ANNABELLA SHAKE THAT THING YAN DONNA DONNA JODI AND REBECCA. Elsker spesielt når den dropper og alle på gulvet bare GET LOW SOM OM DET VAR 90-TALLSVIDEO.

Kalemba (wegue wegue) – Buraka Som Sistema

Så – nærmere kl. 02 når alle har dansa seg digge og svette til alt fra hits til grime til trap så er det ingenting som er så digg som å få på litt kuduro. Fadder ass. OG – vi har jo med oss norges beste (og hotteste) trommis, som drar fram djemba og spiller over denne her og TJOHOHOO da blir det stemning vøtt!

Spilleliste: 5 i bagen med KUUK