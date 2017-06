Dagens Næringsliv kunne denne uka melde at Kripos har hendene fulle med å opprette et «uniformert Facebook-politi» (vi gleder oss til å se den grafiske profilen de ender opp med)

Rent praktisk kan dette ifølge Dagens Næringsliv bety at offisielle politimyndigheter kan få tilgang til for eksempel grupper som er lukket for offentligheten, men siden mye sikkert er på planleggingsstadiet har vi brettet opp ermene og utarbeidet en arbeidsplan.

Kripos, følg med: De ønskede tiltaksområdene er følgende:

1. Familiemedlemmer i kommentarfelt

Åneiii tante Birgit lurer på hva memen du har delt betyr, og nå vet ALLE vennene dine at du har en tante som ikke er oppdatert på den siste trenden. Og dette bare et par dager etter at farmor la igjen en hyggelig hilsen fra varmere strøk på veggen din! FLAUT.

Gamle folk bør kjøres ut av Facebook og ned i – ja du gjettet riktig – gyngestolen.

2. Thailand-grupper

Alle vet hvilke intensjoner som ligger bak når middelaldrende menn reiser til Thailand. De ferierende Facebook-brukerne prøver likevel å lure seg selv til å tro de bare liker landet som et feriested, da det overraskende nok ikke finnes noen innlegg av erotisk karakter på Norsk Thailand Forum, da «Bilder og artikler som omhandler soft pornografi, lettkledde damer osv vil bli slettet, grovt språk vil også bli slettet», som det står i gruppebeskrivelsen.

Men! Dersom man ikke klarer å holde tilbake blondinevitsene fra Pondus 2003 kan man melde seg inn i Gruppen for oss i Thailand med litt på kanten og til litt grisete humor. Kripos?

«Gruppen for oss i Thailand med god og av og til litt grisete humor» leverer alltid. Alltid. pic.twitter.com/oWF9kl8tPy — Fuchsia Blix (@fuchsiablix) 22. oktober 2015

3. Han på bakerste rad du gikk i klasse med som nå er eiendomsmegler og promoterer leiligheter på sin egen profil

Mindreverdighetskomplekset til eiendomsmeglere er større enn aldri før nå som jobbene deres er truet av app, delingsøkonomi og HAL9000. Dette resulterer dessverre i økt tilstedeværelse i sosiale medier, der du blir tvunget til å følge den praktiserende BI-ungfolens reise fra Groruddalen til Bygdøy Allé.

Nordmenn er et konfliktsky folk, vi liker ikke slette venner, så vi hadde satt pris på om politiet hadde slått ned på denne oppførselen, alvorlig underernært på jantelov.

4. Kjøp og salg-grupper

Seriøst, har ingen hørt om Finn.no? De sleeke appene som prøver å spise av monopolet deres er skumle nok, men hvorfor spre tingene sine over bruktmarkedet med enda en plattform, som overhodet ikke egner seg kjøp og salg uansett??

Man kan grovt sett dele inn disse gruppene i tre demografier: shabby chic-damer, jålejenter og Red Bull-gutter. Knuste iPhones, Kool-Aid, tiaraer og gamle, dårlige møbler («oppussingsprosjekt») kan Facebook være foruten. Hvor ble det av Jetman, spør jeg bare.

5. Parprofiler

Dette er et ukjent fenomen for redaksjonen da alle er fra møblerte hjem innenfor Oslos trygge vollgrav, men det finnes. Det er dette som skjer når to mennesker er litt for glade i hverandre. Chill hvis du vil trakassere begge samtidig, da.

6. Han i klassen du alltid mistenkte at det var noe galt med som nå har blitt alt-right

Vi nordmenn vet så alt for godt hvor gal i hodet man kan bli av å spille for mye WoW. Dette er en vond sak for mange, fordi høyreidentiteten betyr så mye.

Nasjonalisme blir viktigere og viktigere for fler og fler, men det er kanskje enda vondere for de som blir såret av de rasistiske utsagnene som blir postet. Ikke mobb kameraten min!