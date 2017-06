9 bilskilt som vi dessverre allerede har DIBS!! på

I går opplyste Samferdselsdepartementet at det ENDELIG blir lov med personlig tilpassede bilskilt på motoriserte kjøretøy (dvs. bil, buss og andre ting).

Med dette tar Norge nok et steg vekk fra statusen som nisselue- og/eller pottitt-land.

DEILIG!

– Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest og fjerne unødvendige forbud og påbud. Et forbud mot personlige kjennemerker er unødvendig, og det er gledelig at vi nå kan tilby dette til bilentusiastene, sier Solvik-Olsen til NTB.

Det beste med at FrP sitter i regjering er at Norge stadig blir litt mer som GTA. Det verste er økende ulikhet. Heldigvis er de nye bilskiltene priset lavt, slik at det ikke skal være noe problem å bestille seg et flunkende nytt funny, lættis eller tøft skilt, selv om du er en multihandikappet kronisk syk ufør som har måttet tåle kutt i trygda – i alle fall hvis du liker å spise knekkebrød til middag.

For kun 9000 kroner kan du skrive omtrent HVA DU VIL på nummerskiltet ditt.

Om du er en skummel person som er født i 1997 eller 1998 anbefaler samferdselsministeren disse skiltene. De kan også anbefales om du ikke egentlig er spesielt skummel, men likevel kjenner på en trang til å spre frykt og skrekk blant dine medtrafikanter:

DIBS!

Minerva-skribent Jan Arild Snoen er kjent for de fleste for sin skarpe penn og sitt tiltalende ytre. Om vi kjenner ham rett våkner han torsdag morgen fra en meget livaktig drøm der Marco Rubio er president i USA, for så å logge seg inn på Vegvesenets nettsider med det formål å bestille nummerskilter med navnet sitt på. Dette kan vi simpelthen ikke la skje. I frykt for at denne rakkeren av et skilt skal gjøre Jan Arild FOR populær blant damene dibser vi denne:

DIBS!!!

Bare for å irritere de mest basic blant dere dibser vi både PEPSI MAX 1 og PEPSI MAX 2.

Blir sikkert flaut å kjøre rundt med PEPSI MAX 3 på grillen, haha.

In your face, vanlige jenter og diabetikere.

Hvem sa at sunne verdier som toleranse, fromhet, nestekjærlighet og fanatisk effektiv altruisme ikke var kult? Svaret er ingen. I alle fall ikke etter at de har sett denne råtassen av en doning.

Det kan kanskje fremstå litt gutteromsaktig når samferdselsministeren virkelig later til å tro at Norge blir et bedre land av at det nå blir mulig å ha personlige nummerskilt på bilen. Men er ikke dette egentlig opp til oss? Om vi bestiller nummerskilt med positive budskap, så KAN Norge virkelig bli et bedre land.

Under Høyre/FrP-regjeringen vil selvsagt eventuelle positive budskap være valgfrie, men om det blir regjeringsskifte til høsten går det an å tenke seg at det rett og slett blir PÅBUDT med konstruktive og hjertelige nummerskilt …

Dette er bare trist.

Sjelden har vi vært så fortvilet over at måker ikke kan lese det latinske alfabetet. Om du som oss er nærmest perverst opptatt av dyrevern bør du huske at de fleste dyr er analfabeter. Budskapet kan derfor med fordel rettes mot mennesker. «Du er min venn» er heldigvis et såpass generelt utsagn at også mennesker kan få glede av å lese at det står på bilen din.

Synd for deg at vi allerede har dibsa det, da :)

Den siste er mest for gutta:

DIIIIIIIIBS!!!