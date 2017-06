Ingen er som Bendik Brænne, ifølge Bendik Brænne

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem: Bendik Brænne

Hvorfor: Har sluppet singelen «Ain’t nobody like me», slipper album og spiller på Rockefeller i september.

Tidligere spellemannsprisvinner Bendik Brænne er ingen rapper. Faktisk så er vel det country-opplegget han kjører noe av det lengst unna rap man kommer. Likevel låner han på sin nyeste singel heftig fra en av rappens favorittroper: skryting. Gjennom hele låta er det nemlig dette det handler om: Ingen er som meg (det er som å høre KingSkurkOne, jo!)

Her er skrytelåta, og under er fem av Bendiks favorittlåter under (spoiler: null rap!):

The Nerves – Hanging on the telephone

Jeg og broder’n sysler litt med et powerpop prosjekt om dagen og jeg har fått fullstending hang up på denne.

Little Feet – Long distance love

Sannsynligvis den låta jeg har hørt mest på de siste to åra. Også den slickeste.

Daniel Romano – Let me sleep (at the end of a dream)

En av de fineste country balladene skrevet i nyere tid. Må vel kanskje nevnes at Daniel korer og spiller gitar på plata jeg skal gi ut i september også. Skryt skryt skryt

Arthur Russell – I couldn’t say it to your face

Den låta her var litt inspirasjon til hvordan jeg ville at plata mi skulle låte. Nå ble det jo ikke låtende sånn i det hele tatt, men kanskje noe av vibben kom med. Hanglete.

Prefab Sprout – Faron Young

Sykler rundt Maridalsvannet med denne på repeat om dagen. Kjørelåta si ass.