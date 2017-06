Norske Es May er tilbake med debutsingelen (!) «Wake Me Up»

Hayden Calnin – For My Help

– Han her mekker magien helt selv <3 Det er jo kanskje «obvious» til nå at jeg liker det svært. Den låta her smeller fra starten. De tørre trommene som kommer inn i andre del er helt insane fine. Gjør seg veldig sammen med alle lydene som svever rundt i rommet. Igjen føler jeg at jeg får den fulle og hele sannhet. Da er jeg solgt. Jeg er liksom under vann når jeg hører på den her. Drukner ikke da. Bare flyter rundt i det universet.