Topp 5 Kolbotn-tips fra Fenriz i Darkthrone

Velkommen til tettstedet Kolbotn i Follo: Kjent for blant annet black metal, hiphop, kjeks, kvinnefotball og Grandiosa, og nylig i media på grunn av en enorm politiaksjon mot ungdom som oppbevarte små mengder cannabis. Vi sendte førsteårsstudentene fra Bachelor i fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus for å se hva mer de kunne finne der.

Gylve Fenris Nagell (Fenriz fra Darkthrone) er Kolbotns uoffisielle ordfører (og offisielt varamedlem i kommunestyret!). Her er hans favorittsteder.

Sjølve Hellerasten/Tårnåsen-platået

The sky is your limit-feeling mot nord og vest og sør, og i øst har man et vanvittig fett kulturminne – oldtidsveien over Grønliåsen med Jernaldergraver og alt.

Bunkersen under garasjene i Tårnlia Vel

Der vi begynte å øve på Høsten 1988 og spilte inn to av våre demoer. Måtte bære alt utstyret ned OG OPP IGJEN hver øving fordi det var kald krig på den tiden og lokalet måtte være klart for innrykk av fremtidens atombarn. Returnerte dit i 2015 og spilte inn nye skiva der. Sært å slå igjennom salgsmessig på skive nr 17, men art imitates life eller omvendt eller WTF

Gjersjøen

Gigantisk drikkevannskilde OG uoffisiellt drikkevann – take THAT, Maridalsvannet :o

Sofiemyr stadion og treningsfelt

Bygd som navnet tilsier på ei gigantisk myr og lukter deretter nydelig. Trente med Hellerasten fotballklubb der senest i går. Lukter akkurat som da jeg var liten.

Småveier og hus

Alle småveier og hus rundt omkring, elsker å traske rundt å titte. I særdeleshet Tors vei 7 på Tårnåsen/Hellerasten; alltid utrolig velstelt hage og ikke minst plen. Amazing. Drømmeboligen før vi fant ut at det pga vårt kattehold var hakket for nærme Valhallaveien.