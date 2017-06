Finnes den perfekte kroppen på Kolbotn?

Velkommen til tettstedet Kolbotn i Follo: Kjent for blant annet black metal, hiphop, kjeks, kvinnefotball og Grandiosa, og nylig i media på grunn av en enorm politiaksjon mot ungdom som oppbevarte små mengder cannabis. Vi sendte førsteårsstudentene fra Bachelor i fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus for å se hva mer de kunne finne der.

Bikini fitness

Kiri Kvistnes (25) stilte nettopp til sin andre sesong med bikini fitness, en sportsdisipin der man konkurrerer i blant annet muskelmasse, fettprosent og sunn hud. På Instagram deler hun quotes og bilder av sin egen kropp. Hun har drøyt 1000 følgere.

– Hvorfor jeg legger ut bilder av meg selv? Det er gøy å se egen fremdrift. Samtidig synes jeg det er gøy med den oppmerksomheten man får, det gir motivasjon til å fortsette å forbedre meg selv.

Hvordan startet du med trening?

– Jeg begynte da jeg trengte en ny start, etter at jeg gikk ut fra et forhold. Jeg har fulgt med mye på Instagram, funnet noen profiler og tenkt: «shit, så motiverende, jeg vil se sånn ut selv.»

Hadde du fortsatt drevet med bikini fitness hvis du ikke hadde hatt Instagram?

– Sosiale medier og Instagram er en stor grunn til at jeg fortsatt holder på med dette. Det har vært perioder jeg har vært dritt lei og ikke har hatt lyst til å fortsette, men så vil jeg ikke vise at jeg gir opp. Under konkurranseoppkjøring er det hardt arbeid 24/7. Den eneste pausen jeg har er mens jeg sover.

I am obsessed with becoming a woman comfortable in her skin. Good night. – @kirikvi

Hvordan kom du inn på tanken om å konkurrere i utseende?

– Jeg vet egentlig ikke helt hvordan jeg kom inn på det å skulle konkurrere i andre menneskers subjektive måter av hvordan jeg ser ut. Dommerne sitter jo rett og slett bare og sammenligner deg med de som står ved siden av. Folk sa jeg kunne gjort det bra i bikini fitness, og tanken vokste på meg. Jeg ville se hva jeg kunne få til. Det er ikke meg egentlig, jeg hater jo konkurranser.

Hvordan har eksponeringen din av egen kropp forandret synet på deg selv?

– Etter at jeg begynte å se resultater på treningen, har jeg aldri vært fornøyd med hvordan jeg ser ut. Jeg tror aldri at jeg i fremtiden kommer til å være helt fornøyd. Jeg føler ikke jeg har et usunt forhold til det, men jeg føler meg ikke bra nok.