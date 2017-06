Follo seniororkester er den ekte Follo-metallen

Tettstedet Kolbotn i Follo: Kjent for blant annet black metal, hiphop, kjeks, kvinnefotball og Grandiosa, og nylig i media på grunn av en enorm politiaksjon mot ungdom som oppbevarte små mengder cannabis. Vi sendte førsteårsstudentene fra Bachelor i fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus for å se hva mer de kunne finne der:

Bakgrunn: Velkommen til Kolbotn

Follo seniororkester

Follo Seniororkester samles annenhver mandag og spiller fem-seks konserter i året for fullsatt storsal i Kolben Kulturhus. Innimellom turnerer de også på eldresentre og dagsentre rundt i landet.

Kirsti Andersen (68) er pensjonert profesjonell klarinettist. Da Kirsti var i starten av 20-årene meldte hun seg på prøvespilling i Berlin med navnet Andersen.

– Det var helt tilfeldig at jeg fikk brev om å prøvespille, for de visste ikke at jeg var dame. På den tiden fikk ikke kvinner ordentlig lov til å blåse i orkester. Jeg husker jeg var så grusomt nervøs før den prøve-spillinga.

Kirsti kom inn, som eneste kvinne.

Bolle (82) var med å starte orkesteret i 2006.

– Jeg må myke opp fingrene mer enn før, og blåse litt mer. Mer pust hver dag.