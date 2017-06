Glem Liam Gallagher , her er en ny låt fra Sturle Kvilekval fra Fjorden Baby!

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Sturle Kvilekval, best kjent fra Fjorden Baby!

Hvorfor? Går solo under navnet Wanglade$h med låta «Strøm på tlf»

Hallo?

Noe av det dummeste på #some er folk som må skrive «du har lite batteri» når noen legger ut en screenshot av at f.eks. Per-Willy Amundsen har sagt noe helt hårreisende eller at Carina Dahl er ute med ny låt og svarer dumt i et intervju, for HALLO grunnen til at alle har lite strøm på telefonen er jo alle de forbanna distraksjonene hele tiden. Fokusér!

Noe av det dummeste i livet er jo når man snakker i telefonen og batteriet går, men man snakker bare videre. Hallo?

Noe av det beste som har kommet fra Bergen i det siste er Sturle Kvilekvals nye låt «Strøm på tlf», som han slipper under Wanglade$h.

Vi ba ham plukke noen låter han hører på for tiden, og han lagde en YouTube-spilleliste så du kan bruke opp resten av batteriet ditt på låta hans først og så resten etterpå.

The Clash – Rock The Casbah

En av verdens mest fengende tunes. Videoen inkluderer sjeiker og caddillacs og jagerfly og whatnots?

Lee Scratch Perry – Ufo Attack (ambient version) – Sci-fi-tune av dimensjoner. Nuff said. Anmeldelse: Fjorden Baby! – «Oh Yeah»

Public Image Limited – This Is Not A Love Song – Jævla fet video. John Lydon på sitt beste. Han rulet på åttitallet og. The Shamen – Phorever People – Ekte gladsang. Sånn musikk lages ikke mer, så det er bare til å danse. Bad Brains – Banned in D.C – Ekte hardcore pønk. Sprøtt å tenke på at de måtte flytte til New York City på grunn av at de var alt for jæla fet.