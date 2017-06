Festival-guide: 10 tips til å overleve Roskilde

The XX, Gucci Mane, Trentemøller, Bryson Tiller, Tinashe og ikke minst Hamid El Kasri Gnaoua Ensemble & Guests featuring Justin Adams. Trubadurer fra hele verden trekker til Danmark for åtte dager med festing, nyting av musikk – og ikke minst, spilling av musikk. Kanskje har du også tenkt deg dit?

La oss anta at svaret er «JA!»

SE OGSÅ: Norges beste festivaldekning

Du er en frimodig og over gjennomsnittlig driftig norsk ungdom som har kjøpt festivalpass til Nordens største musikkfest og fremste rite de passage, Roskilde Festival. Du gleder deg til å høre på musikk, bo i telt og spise mat. Men hva gjør du hvis en uforutsett situasjon oppstår? Hvilke «tips-och-tricks» er nyttige for å få en så smooth festivalopplevelse som mulig? Det har du nok ikke tenkt på …

Det er ingen tvil om at Roskilde kan være et mas. Men hvis du kommer forberedt kan det faktisk være litt gøy også. Her er en guide til hvordan overleve 8 dager med fyll, teltliv, konserter, dårlig sex og bæring av brett med pils fra butikken til campen.

Lat som du har vært på Roskilde mange ganger før

Når du er ny på Roskilde føles det som alle har vært der sju ganger før, og man føler seg kanskje litt lost. Ikke kan man reglene i ølbowling, ikke vet man hvor det er best å slå opp telt og lite forstår man av de ulike kodene og normene som regulerer menneskelig oppførsel inne på festivalområdet.

De andre vil kanskje le av deg hvis de forstår at det er din første gang. Lyv og si at du har vært der to ganger før, men ikke siden 2014, så du er litt rusten. Følg med på de andre festivaldeltagernes adferd. Ta notater!

Halvveis ut i festivalen har du forhåpentligvis en hendig liten oversikt over sosiale koder som du kan ta frem ved behov.

Les deg opp på artistene som kommer

Når verdensstjernene drar igang sine mest kjente trudelutter er det vanlig at publikum synger med for å vise at de er fan av artisten. Du kan med fordel ta det et skritt lenger: Pugg fakta om bandene som du skriker ut under konserten. Du vil umiddelbart få status som en ekte musikknerd, noe som faktisk regnes som kult på festival. Wikipedia er et godt utgangspunkt – men husk at alle kan redigere. Med et minimum av kildekritikk skal det nok likevel gå greit.

Advarsel: Frarådes om du ikke ønsker seksuell oppmerksomhet.

Tenk sikkerhet

Det er i utgangspunktet kun tre ting du må tenke på under Roskilde: Sikkerhet, sikkerhet og sikring av festivalområdet. Gå et par turer rundt festivalområdet hver dag og sjekk etter hull i gjerder og annen mistenkelig aktivitet. Meld fra til en artist om du ser noe rart. Roskilde-uka er et dårlig tidspunkt for å slumse med sikkerhetsrutinene.

Anti-bac – nesten like bra som håndsåpe (tror vi)

I tillegg til de 175 artistene kommer det mange bakterier til Roskilde hvert år. Ha med MASSE antibac til vasking av hender, rompe og andre ekle/pervo kroppsdeler.

Glem alt du har lært om nynorsk

Kunnskap om Norges nest største skriftspråk er omtrent ubrukelig inne på festivalområdet. Her går det for det meste i danske, engelske og svenske gloser. Slett all kunnskap om den autodidakte språksamleren Ivar Aasen og hans arv fra hjernen slik at du frigjør tankekapasitet til å huske fakta om artistene.

Invester i en tralle

Det nærmeste man kommer selvproletarisering i det senkapitalistiske Norge er, foruten å jobbe som frivillig på opprigg til Øya-festivalen, den utstrakte bruken av traller på Roskilde. I løpet av festivalens åtte dager vil du få innsikt i trallens bruksområder, fordeler, ulemper samt stifte førstehånds bekjentskap med fraktevirksomhet knyttet til denne. Kort sagt: Festivalområdet er gigantisk, og det er et helvete å bære med seg ting for hånd.

Ta med en dårlig og dritt mobil

Det er et forbanna mas å styre med lading av telefoner på Roskilde. De skryter kanskje av de solcelledrevne ladestasjonene sine, men de er som regel fulle – eller så er det ikke sol. Ta med powerbank og lev på den de første dagene før du bytter til en totalt rævva mobil fra 2008. I tillegg er det jo litt hipster med sånn gammel mobil, haha :P

Forbered deg på SEX

Til og med Karl Ove Knausgård fikk pult på Roskilde, så det får du også hvis du har veldig lyst ;) Men kom for all del ikke uforberedt (hehe). Sex er vanskelig, men også veldig godt hvis du gjør det på riktig måte. Les deg opp på ung.no, sexogsamfunn.no og helsenorge.no for å maksimere om ikke nytelsen, så iallefall sikkerheten.

Vær en ekkel liberalist som driter i arbeidsmiljøloven – ta en Uber

ALLE tar toget fra København til Roskilde morgenen det starter, og toget kjører ikke engang fram til festivalområdet, man må ta en idiotisk buss fra Roskilde sentrum ut til de magiske jordene festivalen utspiller seg på. Om du fyller opp en bil koster det ca. det samme som tog+buss, og det er mye smudere. Ta også en Uber til Kastrup når du skal hjem. Hvem skulle tro det var så chill å være et antikollektivistisk rasshøl?

Sitt helt stille på ett sted og drikk øl

Best case: moroa kommer til deg.

Worst case: du blir full.

Ikke en halvgæren deal, det :)

I tillegg må du selvsagt huske å ikke sette opp teltet ved et gjerde eller en sti, ta med et heftig lydanlegg, bilbatterier, rumpetaske, solbriller, solkrem, klær, luftmadrass, telt og ikke minst et brennende engasjement for populærmusikk.

God tur!

OBS! OBS! Ifølge nettaviser og professorer kan det bli REGNREKORD på Roskilde denne uka. Så kjipt :) Her er noen tips til hvordan man kan snu det til sin fordel: