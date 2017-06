Har Electric Eye drukket for mye lean?

Drøye ett år etter forrige album, er Electric Eye tilbake med noe nytt. Siden sist har de reist jorda rundt og spilt shows – men har de også fått i seg for mye lean? Det er ikke utenkelig, når man ser det bildet på siden her. At greiene de holder på med er psykedelisk er det i hvert fall ingen tvil om, og i dag er de ute med sin nye singel «Turn Around, Face the Sun».

Ifølge dem selv er det ingen her til lands som er på høyde med hva denne gjengen hva gjelder psykedelisk rock. Vi elsker all herlig unorsk ubeskjedenhet, og bringer deg med dette deres nye låt, rett under her, og bandets egne psykedelisk favoritter fra det siste året rett under det igjen.

Kikagaku Moyo – Green Sugar

Fet jammete rock fra Japan med sitar og vill fuzz! Vibbete opplegg!

Morgan Delt – Mr Carbon Copy

Dette låter så speisa og rart og fett!! Kassetten er tilbake og dette låter som en kassett som har ligget litt for lenge i sola!

Mats Wawa – Psychedelic Overlord Ny norsk musikk! Megafett!

King Gizzard & The Lizard Wizard – Rattlesnake

Rart navn, kule kiser!! Australsk megarått band som git ut et nytt album hver måned.

Wooden Shjips – Motorbike

Nåtidens Grateful Dead, både i geografi, utseende og utfrikahet! 100% kult!