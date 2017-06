Møt beboerne i Sønsterudveien 32 – høyblokka på Kolbotn

Velkommen til tettstedet Kolbotn i Follo: Kjent for blant annet black metal, hiphop, kjeks, kvinnefotball og Grandiosa, og nylig i media på grunn av en enorm politiaksjon mot ungdom som oppbevarte små mengder cannabis. Vi sendte førsteårsstudentene fra Bachelor i fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus for å se hva mer de kunne finne der.

Les også: Velkommen til Kolbotn

Høyblokka på Landerudsenteret reiser seg ensomt opp av landskapet over Sofiemyr stadion, hvor Kolbotns damelag spiller sine eliteseriekamper, og Kongeveien, som leder til E6. De fleste leilighetene i blokka er på cirka 32 kvm, og deles inn i oppussede (9-10.000 i måneden) og uoppussede leiligheter (7000 i måneden). I 10. etasje er det en leilighet på cirka 100 kvm som først tilhørte arkitekten som tegnet bygget, men han flyttet ut etter to år.

Kim Andre Scharff

Kim Andre (37) flyttet til blokka for å være nærmere sønnen og moren til sønnen, som bor rett i nærheten. Han liker veldig godt Sofiemyr og synes det er et bra sted for barn.

Kim Andre er oppvokst i og elsker Groruddalen. Hvis ikke familien hadde bosatt seg på Kolbotn hadde han flyttet tilbake dit. Han elsker drabantbyen og kan ikke forestille seg å bo på noen annen måte. På fritiden liker han å trene i studio, gjerne rett nede på Landerudsenteret eller på Haralds Gym i byen. ​

Bjørn Arne Ruud

Bjørn Arne (53) jobbet frivillig i Norsk Folkehjelp i syv år som sanitetsleder, styreleder og transportleder i Oppegård kommune. Han er veldig interessert norsk krigshistorie og strategi i historisk krigføring. Som ung var han en aktiv svømmer, nå har han planer om å ta opp igjen den gamle lidenskapen. ​

Mesfen Germa Yourdanos

Mesfen er opprinnelig fra Etiopia og kom til Norge som asylsøker for litt over 7 år siden. Senere flyttet han til blokka og har bodd her i nesten halvannet år. Sofiemyr er generelt et bra sted, leiligheten er renovert og ren og ligger sentralt i Oppegård. I tillegg er det ikke langt fra Oslo. Han ønsker å ta busslappen for å bli bussjåfør, men akkurat nå utdanner han seg for å få studiekompetanse. Under norskopplæringen syntes han det var vanskelig å bli godt nok språklig forberedt til arbeidslivet.​

Wagner Dilima

Wagner (40) er fra São Paulo og har bodd i blokka i seks år. Han flyttet hit for å bo nærmere datteren og fordi det var en av hans siste muligheter da han lette etter et sted å bo. Han elsker å spille trommer og har et digitalt trommesett han kobler i hodetelefoner for ikke å plage naboene. Det neste på ønskelista er en spesiell gummimatte til å legge under hele settet, slik at han kan fjerne all støy.​

Håkon Ole Jacobsen

Håkon Ole (68) har hatt adresse i blokka i seks år. Fordi kona er fra Thailand og bor mesteparten av året der, leier han bare for øyeblikket. Til vinteren igjen drar han antagelig dit han og. I Norge liker han spesielt å være ute i naturen, eller bare være «på snekka» (båten sin).