Sommeren er her, hør på noe annet enn Postgirobygget

Gjestelista er åpen! Den er litt på overtid, men hver måned setter Gøte, Eli, Even og Kristoffer i Radio Nova-programmet Nova Amor (Norges beste rap- og rnb-program hver fredag klokka åtte) sammen en ny liste med sine rap- og rnb-favoritter akkurat nå, for at du skal få gleden av å høre det du har oversett i løpet av måneden.

Trykk play og så er det gjort. Enkelt og greit. Spillelista nederst i saken!

Kristoffer:

Sammy & Johnny Bennett – Titta Fram

Jeg husker da Joey Bada$$ kom på scena i 2012 eller noe og hvor imponert jeg ble over at det hørtes tilbakeskuende og progressivt ut på en og samme tid. «Titta Fram» legger seg på en lignende linje, og ingen er så beint frem kule og fattede som brødrene Bennett. Om man skal gjøre subtil armdans anno 2017, passer denne låta utmerket.

Keblack – J’ai Déconné

J’ai Déconné betyr visst å rote det til, og om Keblack roter til forholdet sitt, lager han i hvert fall en nydelig låt ut av det. Utover å være en lusen kjæreste, vet vi at Keblack er glad i telefonen sin (gjentatte telefonbevegelser i video), hatter og lange damer. Siden jeg ikke kan fransk er all informasjonen om Keblack er basert på hva som vises i musikkvideoene hans. En ting til: Det har blitt laget et motsvar til denne låta her av Djany, hvor det er hennes tur til å rote det til, sjekk også den ut.

Travis Scott – Butterfly Effect

Det er tydeligvis farlig å være Travis Scott-fan. Enten oppfordrer han publikum til å angripe andre konsertgjengere, eller så oppfordrer han tenåringsgutter til å stagedive fra store rigger med påfølgende personskade. Travis vil jo bare være «LIT» og tar ikke noe ansvar for følelsene han fremprovoserer i publikum. Om du heller lar deg påvirke av tekstene til Travis, sitter du antakelig snart igjen med stor narkogjeld og tyngre depresjoner. Men du hadde garantert en «LIT» tid mens det varte.

Gøte:

Fricky – Hon Få Mig (prod. Academics)

Fricky kom ut av gapet til de mørke nord-svenske skogene, med et bredt smil om kjeften, noen corny hvite solbriller, en skikkelig kul gjeng i ryggen og noe genial RnB for omtrent akkurat ett år siden <3. Siden det har jeg sukket for meg selv ukentlig med en «lurer på hvor det blir av Kär Pt. 2?». Den har fortsatt ikke vist seg, men heldigvis har det nå kommet noe ny skogsmusikk, som kanskje faktisk rett og slett er bedre! Veldig bra er det i hvertfall!

dvsn – Think About Me

Det her er sålangt årets nydeligste låt + det minner Even om undervannsverdenen i Super Mario Bros. 3 og meg om Mako-lyden i Final Fantasy 7, og vips fikk jeg skrevet inn to av verdens beste spill noensinne også! Canada/OVO har det med å lage disse perlene, la oss ikke glemme fjorårets fineste låt; fra samme gjeng, dog ikke samme artister. Jeg har lyst til å reise til, bo i, leve sammen med, eksistere i Canada føler jeg veldig sterkt her nå. Perfekt!

Guleed – Gänget

Det er så sinnsykt fett at Malmö har fått seg en robinHood, drug lord, gangster med hjerte i Guleed (shit så corny skrevet…jaja). Som man sier hvis man ikke er Actis, noen må selge dopen som folk etterspør. Det hadde nok vært bedre om det var staten, men enn så lenge så setter ihvertfall jeg pris på at musikk er 1. En bra side-gig for hustlere! 2. En angivelig bra metode å vaske noen sedler med!** 3. En måte å vri det stygge til noe fint! Guleed (og Ozzy) lager fet musikk, har ryggen til folka sine, og det er kult!

**Må nevnes her, at når FBI skulle finne ut av det her, så valgte de å etterforske Insane Clown Posse og Juggaloene de omgir seg med, som for meg fremstår veldig som å etterforske foreldrene til barna i Alnabru barnehage, for å finne ut om Hells Angels driver med noe lumskt i nabobygget!?

Eli:

Hkeem – Fy faen Jireel & Cherrie Remix

2 minutt og 4 sekunder må vi vente før Cherrie gjør sin greie på Fy Faen. Hakket for lenge for min del, mer Cherrie i monitor! Det er uansett kjempedigg at årets sommerhit er norsk. La dette bli Cherries endelige gjennombrudd i Norge!

H.E.R. – Say It Again

Gabi Wilson skjuler seg bak artistnavnet H.E.R., den amerikanske rnb-artisten jeg har mest tro på akkurat nå. Gabi slo igjen som 10-åring ved å covre Alicia Keys’ Fallin på “The Most Talented Kids” på amerikansk TV. Siden da har hun sluppet musikk under eget navn, og fått Alicia som mentor. Men nå har hun altså gått inkognito og slipper ekstremt moderne rnb akkurat slik vi vil den skal være i 2017. Fokus ligger på stemninga (tenk Bryson Tiller), og på en vokal som både er flawless og gjenkjennbar på samme tid. Sjekk ut hennes to EP’er, H.E.R. Vol 1 & 2.

Even:

Mwuana – Drama

Mwuana slapp mixtape og album med en måneds mellomrom, og det er sånn han klarte å snike seg inn i denne lista to måneder på rad. På Drama så slår han et slag for elektronisk produksjon og følsom rap, og vi får bare håpe at dama hans fortsetter å kaste han ut hver gang de krangler, så han kan skrive låter mens han sitter på t-banen i Stockholm og angrer. Pluss så kan jeg sverge på at han har en DDE-hyllest inni her.

Bryson Tiller – Run Me Dry

Bryson Tiller er en annen som sliter med forholdene sine om dagen. Han får trøste seg med at denne låta treffer alle som liker ukomplisert musikk laget av canadiere med mye selvmedlidenhet, gjerne ispedd noen karibiske rytmer og et fengende refreng, rett i hjertet. Det er i hvert fall min oppskrift på en vellykket sommerlåt i 2017 :-)