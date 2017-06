QUIZ: Sitat fra eiendomsmegler eller noe dritt vi fant på?

Aktiv tilbyr en Internett-tjeneste ved navn Interaktiv Visning, der du finner bilder, plantegninger, og avstander for ditt fremtidige drømmebo. I tillegg finner man fabrikkerte sitater fra «naboene», som:

Det er selvsagt både hårreisende, amatørmessig og totalt uforståelig.

«Men kjære NATT&DAG, det er dette de vil!» tenker du sikkert nå. Ja, vi er klar over at eiendomsmeglere hver jævla dag finner på «artige påfunn» som å putte en dildo på badet, skilsmissepapirer i stua og to lik på kjøkkenet, for å GÅ VIRALT, men etter å ha konsultert med vår etikk-avdeling har vi kommet frem til at dette faktisk er noe de har tenkt er relevant for en boligkjøper.

Mon det.

Uansett, vi er opptatt av å gi relevant innhold til våre lesere, så her er en quiz hvor 1 av 3 muligheter er noe Aktiv har funnet på for å selge flere leiligheter og to er noe vi har funnet på.

Lykke til med boligkjøpet i DETTA markedet!