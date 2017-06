Sitt ned og len deg tilbake: Her er ukas BESTE låter!

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Charlotte Dos Santos – Cleo

Det er ingen nyhet at Charlotte Dos Santos er Norges souldronning, men det ER en nyhet at hun er ute med debut-EPen sin – som består av 10 låter og dermed strengt tatt kunne blitt kalt et album.

Lekende Lett – I sommer

Dde(n?) mystiske bergenseren(e?!) har ikke penger til ferie, og må feriere på Nordnes, hvor de skal både vorse, nache og døgne. Hvem trenger egentlig syden?

Börje – Kull og diamanter

«Kall det gjerne norsk visetrap» sier sørlendingen Börje om sin solodebutsingel. Norsk visetrap!!! Du trenger ikke be oss to ganger, Börje.

HAIM – Little of your love

Vi har nå hørt tre låter fra HAIMs nye album Something To Tell You, som slippes 7. juli. Ingen har skuffet, og på alle tre låtene gjør HAIM det de er best på: lager musikk som trekker på 60- og 70-talls poprock, samtidig som det også er helt perfekt 2017-pop.