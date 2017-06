Søndag summarum: Nesten alle instagram-postene til Høyre er memes

Hei, alle sammen, og velkommen nok en gang til Søndag summarum, den fremoverlente «tøyse»-spalten som etter et opphold på to uker nå ønsker – helt kjapt – å gjøre opp status i norsk offentlighet, gjennom et kollektivt innpust og utpust. La oss åpne våre metaforiske lunger, og suge inn en masse utrolige saker, som politiets nye rapvideo (få det til å gå vekk) og Margareth Olins «Kroppen min» i lys av Tropical house festivalkultur.

Det som kommer ut er en renselse, en ny start, som kanskje kan lede til, hvem vet? Et mer opplyst og anstendig ordskifte, kanskje? – Sannsynligvis ikke, men det er jo lov å håpe :-)

Her er ukas riktigste og viktigste saker:

UKAS OPPTUR

Fakta: Høyres instagram-konto har nesten bare memes.

UKAS NEDTUR

Bare en liten statement fra kunnskapsministeren, som viser at dannelse er kompliserte greier. Du skal ikke bare overholde fraværsgrensen, lese pensum, få gode karakterer og bygge CV på fritida for å gjøre det bra i arbeidslivet. For å kunne dabbe med kunnskapsministeren må du være i stand til å skjønne hvor utrolig skuffende det er for en middelaldrende homo politicus når altfor få på kontoret tar serie-referansene hans. Altså er det rart menn bare ansetter menn? Det er jo ingen andre som forstår hva som er viktig her i livet?

UKAS KOMMUNIKASJON

Facebook, i samarbeid med media, har VIRKELIG vært på ballen når det kommer til dette med å skjønne at folks følelser er noe man må ta på alvor. Dette har blant annet ført til en alarmerende trang til å diversifiere «like»-funksjonen. Resultatet er er på ingen måte, som noen kanskje vil hevde, en pubertalisering av voksne mennesker.

Det virker kanskje usannsynlig at emoji-alternativer for hva man føler når man leser en sak, kan ha en slags terapeutisk effekt, eller gi en form for merverdi til å lese nyheter. Men det er faktisk HELT sannsynlig, konkluderer Søndag Summarums samlede emosjonspanel. NEXT!

UKAS NYSATSING

Wups!! Uten at noen har merket det har den dyptpløyende Store Tanker-avisen NY TID gått inn i tenkeboksen, for så komme ut av tenkeboksen med, wait for it…ny undertittel! Oslo Review of Books and Docs, folkents, dere så nok ikke den komme, nei!

Det er unektelig ganske absurd å tenke på at åpenlys stormannsgalskap og TOTAL hybris har fått gjennomslag og nok en gang beseiret måtehold og selvinnsikt.

UKAS RÅTASSER

«Også i år skal det være noe godt i glasset hver eneste kveld. Også i år skal det spises middag på den restauranten, du vet der hvor de har herlig etnisk mat og sånne artige brødpinner på menyen. Det skal handles fargerike terrakotta-gjenstander, til glede for barn og barnebarn! Også i år skal vi la klimakvotene ligge, det er tross alt viktig å kose seg!»

Hehe, neida. God tur, til begge to. Vi backer dere 100 prosent!

UKAS AVSLØRING

Flere enn oss som ikke så denne komme, eller?

Boblere: Bonanza er 1970-tallets svar på Westworld. Sex og singelliv er 2000-tallets svar på Friends. Filmavisen er 1950-tallets svar på Dagsrevyen. SKAM er 2015-tallets svar på en serie som kommer i 2034.

UKAS TRISTE SMILEY

«Millennials ja. Hyggelige folk», uttaler et medlem av SS’ generasjonspanel, som ønsker å forbli anonym. Hen skal akkurat til å komme med en uttalelse om millennials, eller «generasjon alvor», som de ofte kalles, og om presset de opplever i sosiale medier, når vi plutselig blir avbrutt av en content marketing-nyhet som dumper inn i den «digitale postkassa» vår:

Var det flere enn oss som hørte et smell akkurat nå? Det var nok bare lyden av en aldri så liten GAME CHANGER.

Hallo, generasjon ZETT! Litt brå lansering, men shit, vi er tross alt glade for at denne livets bruksanvisning plutselig kom oss i hende. Ok, ok, fortell, HVORDAN ansetter vi Z-generasjonen? Hva er det vi må ha?

Gjenkjennelsesfaktor 10 av 10 her! Vi vet alle hvordan det er å møte en fyr som er født i 1994 og heter Gunnar, og som er en gud til å gjøre kunden trygg og entusiastisk, men som ikke er kickass i front-end. OK, så hvordan få verden til å elske Gunnar?

UKAS BORGERLIGE OFFENTLIGHET

Morgenbladet arrangerer sommerfest sommerFIKSEfest. Etter å ha inntatt vin og jordbær skal du kunne komme med ørepropper eller andre ting som trenger «fiksing», og Morgenbladet «stiller med flinke fiksere». Akkurat når vi tenkte at en avis ikke kunne hate arbeiderklassen mer. Forresten, kan vi få fikset det offentlige ordskiftet når vi først er i gang? :)

UKAS KRISTENHJØRNE

Slapp av, ikke noe å se her, annet enn en fyr som vil ta opp igjen abortkampen, og reversere alle andre endringer som har ført til at folk har fått det bedre enn de hadde det for 40-50 år siden.

Den allerede legendariske (og creepy nok litt kjekke) Bjarte Ystebø vil altså starte en kamp mot abortloven. Han mener det er større entusiasme og større optimisme enn for ti år siden: «Det lar seg ikke sette opp i et regneark, men det er vår opplevelse», sier han. Chill med all den entusiasmen da! Forbud mot abort er rett rundt hjørnet, da?

Ah, tenkte vi det ikke. Jaja, vi i SS backer alle som kjemper mot grusomme ting, og hvis ikke MORD av uskyldige fostre er det, så vet ikke vi!