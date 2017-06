Spilleliste: Det er masse ny musikk der ute, men den beste finner du HER

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Lars Vaular & Kamelen – Bergen Bergen

Vi tviler på at det finnes noen, noe sted, som elsker stedet de kommer fra like mye som Lars Vaular og Kamelen elsker Bergen. Vaular har laget en ny versjon av 2007-låta «Eg e fra Bergen» antakeligvis fordi han a) er så sykt fra Bergen og b) for å få med Kamelen. Alt vi noen gang kan håpe på er å finne noen som elsker oss like mye som disse gutta elsker byen sin.

Les også: En kamel på rømmen i Bergen

SZA – Garden (Say it like dat)

SZAs SVÆRT etterlengtede debutalbum Ctrl er ute, og det er ganske nøyaktig så bra også sommer-R&B-ete som vi hadde fryktet og ønsket og ikke turt å håpe på.

Ibeyi – Away, Away

Tvillingsøstrene Lisa-Kaindé og Naomi Diaz i Ibeyi kommer fra Paris, Cuba og London, og på fantastiske «Away Away» høres det veldig sånn ut. Dette er det beste vi har hørt fra noen som heter Diaz siden rapperen Diaz ga oss «Stikking» i 2003.

Billie Van – Bitter

Billie Van er bitter, en kjip følelse vi kjenner godt. Men det kan hun godt være, så lenge det gjør musikken hennes så oppløftende og ABBA-aktig (!!) som det fine greiene her.