Spilleliste: Lorentz, Pasha, Julia Jacklin, Kjartan Lauritzen+++ er best akkurat NÅ

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Pasha – Way Up

Du skal være bra fremoverlent for å erklære deg selv Norges søteste rapper. (Er ikke alle de norske rapperne (bare) søte?). Men det har Pasha gjort, og det får være greit det, fordi her leverer han ganske bra.

KUUK – Klitthopp

Altså, hvis ikke refrenget «Klitthopp, drukner deg som havet, ti fingre oppi fitta vi kan ta det» synges, ropes og stønnes hele tiden overalt i hele sommer, skjønner vi ærlig talt ikke noe av hva som skjer i verden lenger.

Lorentz – Schnip schnip

Bare sånn HELT uten videre, uten noe forvarsel, så er han tilbake, verdens eneste Lorentz – med et helt nytt, helt album! «Schnip schnip» er kanskje den mest åpenbare hiten, og det er akkurat det vi vil ha nå, på vei inn i helga og greier

H.E.R. – Still Down

Den mystiske skikkelsen H.E.R. følger opp fjorårets veldig fine H.E.R. Volume 1 med H.E.R. Voume 2. Ikke tro på de som sier noe annet enn at dette er noe av det beste du får innen sløv r&b akkurat nå.