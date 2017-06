Ti nye fotballregler som burde innføres snarest

«Fotballens internasjonale lovkomité» (IFAB), en organisasjon som tydeligvis finnes, har kommet med noen helt crazy forslag til hvordan en av våre favoritt-ballsporter kan gjøres ENDA bedre. Forslagene inkluderer påfunn som effektiv spilletid på 60 minutter, automatisk mål ved hands på mållinjen og at spillere nå kan slå(?) frispark til seg selv. «Hvorfor stoppe der?», tenker vi – når man nå har åpnet pandoras regelbok så er det vel like greit å gønne på med noe som virkelig smeller. Her er våre ti ydmyke forslag:

1 Kvitt eller dobbelt-muligheter

To keepere i mål på straffe og dobbelt så stor ball på frispark gir det angripende laget to mål i stedet for ett dersom de scorer.

2 Å være grei med dyr gir et «pusekattkort» som senere kan brukes til å oppheve et gult kort.

Det hender titt og ofte at spillere er greie med dyr som har forvillet seg inn på banen, her illustrert ved den sveitsiske venstrebacken Loris Benito som forsøker å klemme en mår. Det er på høy tid at disse spillerne belønnes!

3 I stedet for å idømmes et rødt kort, kan et lag velge at motstanderlaget i fem minutter får bytte inn en Anthony Annan som ikke trenger å ta hensyn til spillets regler.

I didn’t bite the flesh …

Det taktiske elementet her er enormt. Velger du det røde, eller tar du sjansen på at Anthony ikke påfører laget ditt noen alvorlige skader?

4 Lag kan velge å ta sykt tøffe 90-talls-MLS-straffer i stedet for vanilla ellevemetere.

HVOR KULT ER IKKE DETTE?

5 Dette

6 Tromsø får lov til å spille med hvit ball og å sette på en «skjult nier» i hvite kamuflasjeklær dersom det snør.

Alt for lenge har Tromsø Idrettslag blitt kuet av den oransje ballens tyranni, det er på høy tid at de får en slags fordel for å i det hele tatt gidde å spille ball der oppe.

7 Alle lag kan sette inn John Arne Riise for å ta en dødball, men bare en gang hver kamp.

Mannen er vant til mange reisedøgn, og dette vil forhåpentligvis holde han unna mer nedrig content marketing.

8 Dersom Morgenbladet skriver en thinkpiece om kampen settes resultatet til 0-0

Ingen vinner.

9 Dersom en manager gir Magic the Gathering-kortet «Time Walk» til fjerdedommeren får de lov til å ta en mislykket dødball på nytt. Kortet destrueres etter bruk.

Skjermdump: Ebay.com

Med en pris på rundt 250 000,- per kort er det igjen det taktiske som er spennende her.

10 En spiller fra hvert lag må før hver kamp bake en fotballkake til dommeren. Spilleren med den dårligste kaken tildeles et gult kort.

Boblere: en robotklipper skal få klippe gresset uforstyrret gjennom hele kampen, spillere som tar av trøya må spille resten av kampen uten trøye, straffekonk erstattes av enspretten med påfølgende æsær’n for det tapende laget, spillere under 160cm kan stables i høyden, de siste fem minuttene av en kamp kan det tapende laget benytte John Christian Elden til å protestere dommeravgjørelser, «å parkere bussen» innebærer å parkere en faktisk buss foran målet, Marianne Jemtegård står fritt til å dele ut gule kort til lag med stygge drakter.