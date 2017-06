Tettstedet Kolbotn i Follo: Kjent for blant annet black metal, hiphop, kjeks, kvinnefotball og Grandiosa, og nylig i media på grunn av en enorm politiaksjon mot ungdom som oppbevarte små mengder cannabis. Vi sendte førsteårsstudentene fra Bachelor i fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus for å se hva mer de kunne finne der:

Alf Morten Røyr: Møt beboerne i høyblokka på Sofiemyr



Petter Berntsen: Æsthetica: Neste generasjons Follo-metal

Hanne Marie Lenth Sørbo: Kiri driver med bikini fitness: – Jeg hater konkurranser

Therese Jægtvik: This is not a drill: Møt drillpikene i Kolbotn-garden

Velkommen til Kolbotn

Ti minutter med Mysen-toget fra Oslo S, ligger Kolbotn.​

Det er ganske nøyaktig sånn at hvis du setter på «Kathaarian Life Code», første låt fra Darkthrones A Blaze in the Northern Sky (1992), når toget begynner å gå, sånn at veien ut fra stasjonen og inn i industriområdet østover mens farten sakte stiger telles ned av den eksepsjonelt klangfulle bass(?)trommen over det som høres ut som et eldgammelt, underjordisk vesen som puster (en av tidenes beste introer!); og veien opp til Nordstrand, ned til Hauketo og bortover mot Holmlia jages med skiftende intensitet av de sinnssvake gitarriffene og den hese vokalen; vil du til slutt krysse Oslo-grensa til Kolbotn akkurat idet Nocturno Culto til slutt konstaterer «Kathaaria was built, world without end» og rulle inn på Kolbotn stasjon mens alt annet forsvinner og gitaren kveiler seg til den siste tonen og stillheten etterpå.

Da Follo-politiet arresterte 56 personer i alderen 17 til 20 år i en enorm narkotikaaksjon tidligere i år, var det her flesteparten av dem bodde. Ungdommene ble stort sett pågrepet for oppbevaring og bruk av mindre mengder cannabis, og Follo-politiet omtalte det som en «preventiv» aksjon for å «skremme de kriminelle og skape oppmerksomhet rundt narkotikaproblemene i området». Man trenger ikke ha oppbevart cannabis på Kolbotn for å tvile på sånne aksjoners preventive effekt, eller på at det å skape denne typen oppmerksomhet på Dagsrevyen gir et presist bilde og er verdt hva det koster i personlig belastning for de involverte.

Kolbotn kommer av de gammelnorske ordene kol og botn og betyr sånn cirka «sted der det ble brent kull». «Stogo mi er for fin for å hava so svart eit navn» skrev Arne Garborg i Kolbotn-brev, om hytta si i Østerdalen som het det samme, men ellers ikke har noe til felles med administrasjonssenteret i Norges minste og tettest bebygde kommune Oppegård.

Her er navnet mer passende. Ikke bare som arnested (og administrasjonssentrum) for en lang rekke metalband fra Darkthrone til Obliteration og oppvekststed for medlemmer av Satyricon, Aura Noir, Turboneger og Immortal, samt den tvers gjennom grusomme fotballspilleren Frode Kippe, men som stedet der jeg vokste opp. Mens barndommen var lykkelig og luktet tre, tok ungdommen mer og mer form av en kullmile der man ble brent på høy temperatur over lang tid med begrenset tilgang på oksygen og forvandlet til en hard, men porøs svart klump.

Ok, så ille var det ikke, men lenge syntes jeg Kolbotn best kom til uttrykk i sin stygge arkitektur. Som i Oppegård rådhus midt i sentrum, en grå steinkloss med skrå vegger som ser ut som en påbegynt pyramide som har truffet et glasstak det verken var råd eller vilje til å bryte igjennom. Som om Oppegård kommune, i tillegg til å grense mot Langhus i sør og Holmlia i nord, også har en øvre grense i luften, hvor ambisjoner og muligheter plutselig bare stopper opp.

Eller som Landerudsenteret, oppdelt i en lang, flat stripe med butikker og en plutselig høy, mystisk, gul-svart blokk som ser så sliten ut at det er et under at den orker å stå der. ​

Eller som i den altfor lange, fæle tre-perrongen på Solbråtan stasjon ved siden av der jeg bodde, hvor det alltid var surt uansett vær og man kunne gå helt borterst og være helt alene, og hvor en venn av meg hoppet foran toget i mars da vi var femten.

Fra Kolbotn stasjon til Solbråtan bruker lokaltoget litt over ett minutt, som er ganske nøyaktig lenge nok til å høre åpningsverset til Cast i Equicez-debuten «Negative Kids», et vers jeg er villig til å slåss for å kalle et av tidenes beste, norske rapvers. Verset utgjorde opprinnelig stammen i låta «Kolbotn» av Equicez-forløper X-tra Crew, spilt inn hjemme hos Ralphoman fra GrundlaG AKA Kølla fra Kølla & Bølla (som sto bak den legendariske utgivelsen Kolbotn Playboys EP i 1999).

Det åpner med at Cast sitter og tenker tilbake til «hvordan det hele startet, helt fra helvete brakte løs i Kolbotns gater». Etter en beretning om en ungdomstid det er lett å kjenne seg igjen i (hvis jeg overdriver litt), avslutter han med en streng oppfordring til de hypotetiske kidsa som henger på torget og ruser seg og senere har gått videre til sprøyte i armen og teskje over flammen. Befalingen høres nok banal ut, men jeg vet at den traff mange hardere enn de samme ordene fra foreldre, lærere og politi: Ta deg sammen!

Jeg hang på torget på Kolbotn og jeg tok meg sammen. Nå er hele torget erstattet av et kjøpesenter.

Som det vel alltid er med stedet der man vokste opp, har jeg etterhvert funnet ut at jeg har så dyp kjennskap og tilknytning til Kolbotn at det mot min vilje er en slags kjærlighet der, selv om jeg fremdeles prøver å unngå å dra dit og ble sjeleglad da moren min flyttet derfra. Nå synes jeg til og med rådhuset ser litt fett ut, ikke minst fordi Fenriz fra Darkthrone er vararepresentant i kommunestyret som holder til der.

I linkene over kan du se litt av hva ni studenter fra førsteåret på Bachelor i fotojournalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus fant på Kolbotn. Du møter blant annet 16-åringen Bonfils som kunne vært meg eller en av kompisene mine for 13 år siden (han har til og med riktig fotballdrakt!). Du får et sjeldent innblikk i den stygge høyblokka på Landerudsenteret, som jeg alltid har lurt på hva skjuler. Du kan bli kjent med neste generasjons metal-band fra Kolbotn, eller bli med Gylve Fenris Nagell AKA Fenriz på skogstur og lese hans beste turist-tips hvis du skulle finne på å sette deg på toget. Du får også bli med inn i det aller mørkeste i black metal-hovedstaden, det eneste stedet på Kolbotn der de faktisk fremdeles brenner kull: Rimi-Hagens enorme, inngjerdede velværekompleks The Well. Og mer.

Jeg håper disse reportasjene kan «skape oppmerksomhet» om flere aspekter ved Kolbotn enn de Follo-politiet bestemte seg for å løfte fram.