Videopremiere: Familiene til FOAMMM var kule på 70-tallet

Skumgummibjørnene i FOAMMM er tilbake! Vi har ikke hørt fra gjengen siden de fortalte oss at de er shoegazemusikkens svar på Spaghetti à la Capri, og vi har ikke spist annet siden, så nå var det på tide med noe nytt!

Se også: Hvis musikken til FOAMMM var en matrett ville det vært Spaghetti à la Capri

I morgen slipper de dobbelsingelen «Sailor Doom» / «Forrest Temple» og under her finner du PREMIEREN på musikkvideoen til førstnevnte. Tittelen får det til å virke som om FOAMMM byr på en dyster, regntung variant av den solskinnsfylte yacht rocken, men heldigvis er himmelen over skumgjengen blå og skyfri som vanlig. OG vokalist Chiara Cavallari synger bedre og tydeligere enn noensinne!

Les også: 10 fingre i fitta og fem i bagen med KUUK på Grønland

Videoen til shoegazenostalgikerne består av gamle, kornete 70-tallsklipp fra familiearkivene til bandmedlemmene, fordi selvfølgelig gjør den det. Det er mye fine greier her, vår favoritt er når han blonde fyren på motorsykkelen drar opp Nixon-peace-tegn og gliser (2:35 ut i videoen). Han bare elsker å kjøre motorsykkel han :-)