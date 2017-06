Hvor er rapperne fra XXLs «nykommerliste» om tre år?

Endelig er det den tiden på året igjen. Hiphopmagasinet XXL har avslørt hvilke 10 rappere som pryder forsiden på det mye omtalte «Freshman Issue» – og hiphophoder verden over later som at de har hørt om alle rapperne fra før.

Hvor relevant XXL freshman-lista fortsatt er i sitt tiende år kan mildt sagt diskuteres. De fleste, om ikke alle, artistene er allerede godt etablerte, og i den grad lista forsøker å spå hvem som kommer til å slå gjennom er den dårlig på det. Er det i hele tatt noen som aner hvem Roscoe Dash fra 2012-lista er? Eller Jarren Benton fra 2013?

De fleste som hører på musikk har nå tilgang på Internett, noe som innebærer at lytter og artist kobles sammen uten fordyrende, fordummende og foreldede mellomledd. Dette gjør at XXLs Freshman List i 2017 mest av alt fremstår som en sånn «kul» voksen som prøver å vise at hen følger med på ungdomsting for å høste credpoeng.

Uansett – her får du en oversikt over årets «nykommere».

Kamaiyah

22 år gamle Kamaiyah fra Too $horts hjemby Oakland er dessverre eneste kvinne på årets liste, og henter ifølge Wikipedia inspirasjon fra andre kvinner, deriblant Missy Elliot og Aaliyah (RIP!). Men først og fremst viderefører Kamaiyah Bay Areas stolte tradisjon for hard rap over melodiøse beats med tunge basslinjer i stilen som har blitt synonym med DJ Mustard. Hun er mest kjent for samarbeidet med YG.

I disse rappere-på-motevisning-tider er Kamaiyah et kjærkomment throwback til tiden da rap handlet om å gå i rutete skjorter, grille kjøtt i hagen og drepe folk. «I be freaking that shit like it’s 95», rapper Kamaiyah over et sample fra Snoop Doggs «Doggy Dogg World» fra 93, uten at det på noen måte føles passé.

Beste låt: Freaky Freaks

Status om tre år: Glemt

Kap G

At Kap G sitt navn dukker opp på årets Freshman-liste er bensin på bålet for de som mener at lista har utspilt sin rolle. Kap G har holdt på i mange år, og er på ingen måte en undergrunnsartist. Rare greier.

Kap G slapp albumet «SupaJefe» nettopp, men han har vel aldri egentlig nådd nivået han hadde i 2014, da Atlanta-rapperen skapte hype med låter som «Working Like A Mexican» og «La Policia». Hot i 2014 og nykommer i 2017? Tjaaaa …

Beste låt: Working Like A Mexican

Status om tre år: Tviler på at han blir mye større enn han allerede er.

Ugly God

JA! JA! JA! Hvis taushet er gull og snakking er sølv, er Ugly God….eh….diamant!

Ugly God har tatt klassens klovn-formatet over i hiphopen. Med Pokémon-estetikk, lættis tekster («I’m Ugly God, my dick little / My necks musty, but I’m fucking bitches»), og et godt øre for svevende, drømmeaktige trap-beats har han mye av det jeg ser etter i en rapper. Oppdaget ham for ca. ett år siden da han ga ut låta «Bernie Sanders» som handler om å pule damer. Virker i tillegg som en genuint fin fyr.

Beste låt: Water

Status om tre år: Ugly God har noe ved seg. Har nok fortsatt fans om tre år, men det er grenser for hvor lenge man kan drive med pubertal griserap. Spørsmålet er om han har mer å by på.

MadeinTYO

Malcolm Jamaal Davis ble født på Hawaii, men familien flyttet til Japan der han bodde i seks år før han endte opp der man burde ende opp hvis man har lyst til å gjøre karriere som rapper i våre dager: Atlanta. Er kjent for å ikke rappe om penger eller dop, noe som i seg selv skiller ham fra tretten-på-dusinet-trap-rappere. Rapper istedet om det tredje mest oppbrukte temaet i dagens hiphop: Uber.

Beste låt: Skateboard P

Status om tre år: Om ikke glemt, så iallefall ikke relevant.

A Boogie Wit Da Hoodie

Har hørt prat om A Boogie Wit Da Hoodie lenge, men har ikke fått meg til å sjekke ham ut ordentlig. Kanskje på grunn av det forferdelige navnet. Musikken hans er ikke forferdelig, bare litt anonym. Det er lite som skiller A Boogie Wit Da Hoodie fra de hundrevis av andre trap-rapperne på internett, men på sitt beste høres han ut som en Lil Durk som fortsatt er sulten, og det er ikke dårlig bare det.

Beste låt: Ransom

Status om tre år: Selger pølser på Cirkle K Storo.

Playboi Carti

Playboi Carti er det beste navnet i rapspillet, kanskje kun slått av HOODRICH PABLO JUAN.

Atlanta-rapperen slapp debuttapen «Magnolia» i april, skjønt det kun var en debut i den forstand at det var hans første major label-utgivelse. Som om dét har noe å si i våre dager. A$AP-rapperen har sluppet mixtapes og samarbeidet med store navn jevnt og trutt siden 2012, og kommer nok til å fortsette med det. Har i likhet med flere av de andre ingenting å gjøre på en Freshman-liste i 2017.

Beste låt: YUNGXHANHOE

Status om tre år: Still going strong, man …

Aminé

Okei, han her hadde jeg aldri hørt om før, selv om han tydeligvis har en MONSTERHIT med låta «Caroline» (230 mill streams på Spotify, wtf!). Portland-rapperen har gitt ut masete poprap siden 2014, noe som går hjem hos folk som liker hiphop, men som ikke helt tør å høre på ordentlig gangsterrap. Samarbeidet med hipsterfavoritten Kaytranada allerede for to år siden.

Beste låt: REDMERCEDES

Status om tre år: Kommer sikkert til å samarbeide med Drake eller noe, så han forsvinner vel ikke helt.

TRIGGER WARNING! WHITE FACE!

PnB Rock

Freshman-lista sitt smørsanger-alibi. Lager musikk i sjangeren «Unge Ferrari». Får følelsen av at jeg har hørt flere av låtene hans fra før, men er usikker på om det er fordi jeg faktisk har hørt de på radioen eller på byen, eller om det er fordi de er så generiske. PnB Rock ble signa av et major label for 2 år siden, men slapp debutalbumet «GTTM: Goin Thru The Motions» først tidligere i år.

Beste låt: Selfish

Status om tre år: Glemt

Kyle

Hva i alle dager gjør Kyle på denne lista? Fuckings ROLLING STONE MAGAZINE (!) hadde Kyle på en liste over artister man burde sjekke ut for over to år siden. Er inspirert av rappere som Drake og Kid Cudi. Har en megahit med «iSpy» sammen med Lil Yachty. Høres ut som han bruker stråhatt.

Beste låt: iSpy

Status om tre år: Lever livet som random rapper.

XXXTentacion

Rapperen med det umulige navnet kom inn på lista som sistemann etter å ha blitt stemt frem av XXLs lesere. Ble slått ned på scenen forrige uke, etter at XXXtentacion og kompisen Ski Mask The Slump God har beefet med rapperen Rob Stone en stund. Om musikken hans er kunstrap eller bare bråk får være opp til den enkelte, men purister er allerede ute og fordømmer, noe som er et sikkert tegn på at det er noe spesielt ved ham.

XXXTentacion anklaget Drake for å stjele flowen hans på låta «K.M.T.», og har nok et poeng.

Beste låt: Look At Me!

Status om tre år: Har fått masse hype i år, samtidig som folk hater ham. Det er som regel et tegn på at man ikke forsvinner med det første.

Alle låtene: