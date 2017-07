10 forslag til tidsfordriv for deg som er arbeidsledig sånn som meg

Det er over 120 000 arbeidsledige i Norge i dag, og om lag 1/3 av befolkningen i arbeidsdyktig alder (15–74 år) er ikke sysselsatt, men står utenfor arbeidslivet. Hva gjør egentlig alle disse folka på dagtid, lurer du kanskje på?

Arbeidsledighet fører jo som kjent med seg mye ledig tid, noe som utvilsomt kan være ganske deilig til å begynne med: Stå opp klokka 11.45 etter to timers slumring, labbe ut i stua i Real Madrid-shorts og Grenland folkehøyskole-t-skjorte, bøtte nedpå en rolig halvliter sort gull, slå ihjel to timer foran dumboksen med Kongen av Queens og en lunken Big One i lanken, før man ringer Emil og hører om han er ferdig på jobb og hypp på å snu et par iskalde bjørnunger.

You know the drill!

Men etter hvert kan selv dette bli fryktelig monotont. Derfor har vi laget en liten guide til deg som er arbeidsledig, og ikke lenger vet hva du skal fylle tiden din med. Lukk Facebook, sett Modern Family på mute og rett deg opp i senga nå da, din slask. Tid for forandring!

1. Kald eller kunstner?

Arbeidsledighet betyr potensielt mye alenetid. Men alenetid betyr ikke nødvendigvis at lek og moro utgår.

Når du sitter på en benk i Slottsparken klokken 13.00 og ser repriser av MyStoryen til eks-kjæresten din med 15 minutters intervaller, kan du for eksempel heller løfte blikket, se på de forbipasserende og leke leken «Kald eller kunstner?».

Reglene er enkle: Når en person med skjerf går forbi, skal du gjette om personen simpelthen bruker skjerf bare fordi hen er kald, eller om vedkommende rett og slett bare er en kunstnersjel. For å finne svaret, må du løpe bort til personen og spørre (noe som også er en gylden anledning til å bli kjent med nye mennesker).

Ett poeng for riktig svar!

2. Bli «first» på sosiale medier

Nå som du har mye ledig tid, har du også en gylden anledning til endelig å kommentere «first» under bilder på sosiale medier. Ha Facebook oppe på maskinen og Insta oppe på telefonen, refresh som bare pøken, og du vil garantert vinne mang en kamp om førsteplassen.

3. Gå rundt i byens bokhandlere og skriv: «Åkei, nå begynner det altså!» på den blanke siden i starten av alle Min Kamp 1-bøkene til Knausgård

Dette kan være et spennende oppdrag for deg som liker å kjenne at det kiler litt i magen, og samtidig synes det er gøy å ha litt innflytelse på leseopplevelsen til folk.

4. Gå en lang tur i skogen, påstå at du skal gjøre dette oftere, for så å vente et år til neste gang

En sikker vinner når du er arbeidsledig er å gå en lang, deilig tur i skogen, fortelle dette til vennene dine, opprette en face-chat hvor dere planlegger en fisketur med telt og det hele til sommeren, før dere gradvis får skikkelig overtenning og hele greia blir litt masete og derfor erstatta med den vanlige helgeturen på hytta til Adrian på Kråkerøy.

5. Bli ekstremist

Blir livet som arbeidsledig veldig ensomt, kan det være godt å ha et ekstremistisk miljø som tar deg under vingene. Både høyreekstreme og islamistiske grupperinger kan være gode å ha når det kommer til fellesskapsfølelse, retning i livet og det å se hverandre for den man er. Men her kan jeg ikke få presisert nok hvor viktig det er å velge ett ekstremistisk miljø! Arne og Morgan blir mildt sagt gretne om de oppdager at du lefler med islamister.

6. Bli kjent med den lokale grønnsakshandleren, Özgür

Du er arbeidsledig og har derfor endelig tid til å bli kjent med den lokale grønnsakshandleren, Özgür.

«Jaja, åssen gåre med unga da?» og «Hvor er Bilal i dag?», er typiske catchphraser du lirer av deg når du henger i kassa og skravler mens Özgür behandler kundene.

Ikke bare er det kult når Özgür etterhvert blir så varm i trøya på relasjonen deres at han bare pælmer et eple i labben din når du passerer sjappa hver formiddag – det er også kult at dette er ditt første vennskap med en ekte innvandrer!

7. Besøk Onkel Pål

Nå er det lenge siden Onkel Pål har fått besøk, og selv om han kommer til å undertrykke følelsene sine for alt det er verdt når han ser deg, vil han nok bli kjempeglad innerst inne.

Ps! Bare pass på å si i fra i god tid på forhånd, slik at Onkel Pål rekker å rydde bort den forseggjorte Knut Borge-figuren han har laget av gamle Casa Di Mama-pappesker og plassert i stua. Denne vil han holde skjult helt frem til Norge Rundt-reportasjen om han kommer på TV.

Les også: Det beste fra FINN Småjobber

8. Bli Byoriginal

De norske storbyene tømmes stadig for byoriginaler. Du som har litt ledig tid, kan gjøre noe med dette! Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser, men noen retningslinjer er det tross alt:

B ruk rare klesplagg (fortrinnsvis tights, hatt og en ting ingen bruker lenger, for eksempel monokkel eller sånn klokke i gull-lenke)

Rop/syng umotiverte ting på offentlige steder (her kan alt fra gamle Leif Juster-viser til næringsinnholdet i Dijon-sennep gjøre susen)

Ha en signatur-greie (trill en handlevogn full av gamle Donald-pocketer og proklamer Jan Eggum-tekster eller lignende)

Ha et rykte på deg om at du en gang var jævlig rik!

Stå på broa mellom senteret og Narvesenkiosken på Manglerud og spytt på bilene som passerer under! Det begynner fort å bli 20 år siden sist, men dette gamle tidsfordrivet står seg fortsatt, nå også med litt ekstra nostalgisk verdi.

9. Lei av å være arbeidsløs? Finn arbeidsløse forbilder

Verdenshistorien er full av arbeidsløse folk. Jeg tror ikke jeg tar helt feil om jeg påstår at de aller fleste av bibelkarakterene i beste fall var frilansere? Hørt fortellingen om hvordan disiplene tok ut permisjon for å få følge Jesus rundt omkring, kanskje? Eller hvordan Noah først måtte jobbe fra 9 til 5 før han kunne komme hjem og begynne å snekre på arken? Trukke det nei. Hvis du blir skikkelig lut lei av å være arbeidsledig, kan nettop det å finne seg et vellykket, arbeidsløst forbilde, være løsningen.

Hvis ikke noe av dette appellerer, kan du evt. prøve å skrive en artikkel om arbeidsledighet for NATT&DAG, men se opp for at en arbeidsløs svirebror kan ha gjort det før deg.

10. Dyrk arbeidsledig-stilen

Hvis livet som arbeidsledig allerede har begynt å skli litt ut, og du sakte, men sikkert begynner å operere på utsiden av samfunnets regler og normer, er det ingen grunn til bekymring: Dette kan nemlig være beint frem kult og bra! Ta på deg morgenkåpa, solbrillene og tredagers-skjegget, skaff deg en smal, men passe underholdende hobby (for eksempel: curling eller å samle på nazi-relikvier), skaff deg en håpløs signaturdrink (for eksempel: bananmilkshake eller Vodka Cortado) og heng med en gjeng som ikke egentlig bryr seg om deg.

Dette er ikke nødvendigvis så hyggelig, men kan se litt kult ut fra avstand.

11. Gå på museum og lag MyStory derfra

«Ganske kulturell blitt han der», tenker folk når de ser de siste greiene dine på snap. Du har nemlig vært på Nasjonalmuseet og tatt noen bilder til snapchatten din.

Flere forslag? Grattis! Vennligst ikke skriv dem i kommentarfeltet da jeg ønsker å holde det åpent for livstegn fra eventuelle arbeidsgivere.