Carmen Villain har sett gamle Antonioni-filmer og nå er hun tilbake med ny musikk

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Carmen Villain

Hvorfor? Ute med singelen «Red Desert», og slipper albumet Infinite Avenue 8. september

Carmen Villain er tilbake, fire år etter dystre, støyende og internasjonalt kritikerroste Sleeper. Hennes nye singel «Red Desert» er melankolsk, men også mer tilgjengelig, varmere, som en klem og et blikk som ønsker deg velkommen hjem. Låta har samme navn som Antonionis film fra 1964. Carmen selv har følgende å si om filmen:

«Filmen er utrolig vakker og mørk på samme tid, og føles for meg som et perfekt visuelt uttrykk på hvordan det indre kan oppleves med angst eller mørke. Utrolig inspirerende. Det føltes som en perfekt tittel til denne låta.»

Hør låta her, og under finner du fem utvalgte låter Carmen hører mye på for tiden!

Carmen Villains Fem i bagen:

Huerco S. – B1 Untitled

Fra 2014 12″ A Verdigris Reader. Brian lager helt fantastisk musikk. Denne er en av de låtene jeg alltid kommer tilbake til.

Kara-Lis Coverdale – Grafts

23 min lang låt som hun slapp via Boomkat tidligere i år. Vakker instrumental ambient.

En nydelig låt fra et veldig vakkert album. Yves Tumor – Limerence

Yves Tumor lager drøyt fin musikk. Denne er på en samleplate som heter Mono No Aware fra PAN records, hele plata er superbra og har gått på repeat hjemme i det siste. Peaking Lights – Eclipse of the Heart Nydelige dype grooves fra nydelige mennesker. Fra deres nye album som de nettopp slapp på egen label.