Den nye låta til Anna of the North er det beste hun (de!) har gjort hittil

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Anna of the North

Hvorfor? Ute med den nye singelen «Someone», er med på ny låt med Tyler, The Creator og Frank Ocean, og slipper album i september

Hvem hadde trodd at Anna of the North – det beste Gjøvik har greid å oppfostre (i hvert fall siden Vazelina) – skulle ende opp på en låt sammen med Tyler, The Creator og Frank Ocean? Vel, vi hadde faktisk det, fordi hun de har hørtes og sett ut som stjerner helt siden vi først kom borti henne dem i 2014.

Nå er de også ute med ny singel fra albumet Lovers som slippes 8. september, og vi føler oss ganske trygge når vi sier at lengtende, håpefulle «Someone» er det beste vi har hørt fra den norsk-newzealandske duoen hittil.

Og her er fem låter Anna og Brady hører mye på om dagen:

Celine Dion – Think Twice

Word, tenk deg om to ganger! Celine Dion er min absolut favoritt og har hjulpet meg igjennom mange greier her i livet.

Lionel Richie – All night long

Hvis en av oss er i dårlig humør setter vi på denne sangen også ordner alt seg.

Rejjie Snow – Pink Beetle

Elsker typen. Sykt dyktig og herlig fyr.

Sade – By your side

Denne låta er evig.

Verdensrommet – Aldri igjen

Utrolig fin og melankolsk låt som treffer meg mitt i hjerterota.